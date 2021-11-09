Батьки та діти 2:0, або навіщо сучасній людині дитина

Раніше шлюб був зумовлений економічно і створювався для того, щоб підняти дітей та підтримати одне одного в горі та радості, у молодості та старості.

Тоді до чоловіка висувалися дві основні вимоги: 1. Приносив гроші в дім; 2. Не зраджував надто явно.

Все інше – не пив, мав добрий вигляд, стежив за собою та довго жив – було вже від лукавого. Забезпечує дітей, які вийшли після зальоту (і так тричі), – і вже добре.

Зараз вимоги до чоловіків (а насправді і до дружин теж) докорінно змінилися і неймовірно зросли.

Тепер сучасний партнер має бути чуйним, все розуміти, духовно зростати над собою, зростати разом зі мною, стежити за своїм здоров'ям, зовнішнім виглядом, займатися спортом, читати книжки, вигадувати, щоб мені не було нудно з ним, брати на себе обов'язки щодо виховання дітей і прибирання вдома, підкорювати Еверест і бігати марафони (ну чи навіть напівмарафони). Він повинен мати добрий вигляд у моєму інстаграмі і ще трохи випилювати лобзиком для власних соцмереж.

З появою контрацепції така форма шлюбу, як шлюб із зальоту, практично перестала бути причиною спілок. Це максимально змінило перебіг історії: тепер жінки отримали більше свободи, зокрема й економічної, а чоловіки – менше відповідальності.

Психотерапевтка, популяризаторка сексуальної освіти Заріна Давлетшина вважає, що сьогодні контрацепція – це не тільки вибір, мати дітей чи ні. Це ще й про можливість обміркувати мотив, навіщо хочу дитину?

Раніше не було вибору – мати чи не мати дітей, умови диктували стан здоров'я чи везіння. Зрозуміло, люди використовували різні засоби контрацепції, але назвати їх ефективними чи безпечними не можна. Хоча хтось міг і відмовитися від сексу усвідомлено, наприклад, пішовши до монастиря.

Контрацептиви дали можливість жінкам розпоряджатися своїм тілом, своїм життям. Наразі жінки можуть обрати – вчитися чи ні, працювати чи бути домогосподаркою. Що далеко ходити, у Радянському Союзі, хоч сексу і не було, а дівчата-підлітки через відсутність презервативів та подальшу небажану вагітність були змушені кидати школу.

Нині у сім'ях дітей поменшало, а тривалість життя загалом збільшилася. Більше того, у нас сьогодні більше благ, ніж у минулому. А для сучасних підлітків дикість – заводити дітей, щоб "хтось приніс склянку води у старості". Інших деструктивних мотивів завести дитину – хоч греблю гати.

По-перше, це коли "годинник цокає", "у всіх подруг діти вже є, а ми що, не люди?". По-друге, дитина як спосіб зберегти стосунки з партнером: "Щоб чоловік не пішов". По-третє, іноді народження дитини використовується, щоб довести батькам, що "я доросла". По-четверте, матеріальний зиск – щоб отримати виплати на дитину чи статус багатодітної сім'ї.

Сьогодні ми можемо дозволити собі найцінніше, що має людина, – час, щоб подумати, а навіщо я хочу дітей?

Бажаємо, щоб у вас були лише конструктивні мотиви, які допомагають будувати гармонійні стосунки з партнером, що сприяють вдалому народженню та розвитку дитини.

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