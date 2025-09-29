Що таке "Бостонський шлюб" і з якої причини жінки вирішують жити парами

Що таке "Бостонський шлюб", та з якої причини жінки вирішують жити парами / © Credits

Це явище стало частиною соціальної історії жінок, їхнього прагнення до незалежності та альтернативи традиційному шлюбу. Сьогодні ж поняття «бостонський шлюб» отримало нове тлумачення та все частіше обговорюється у контексті жіночої солідарності та дружби, про це розповіло видання Andrea Mariana.

Виникнення терміну «Бостонський шлюб»

Назва з’явилася після виходу роману Генрі Джеймса «Бостонці» у 1886 році. Хоча саме явище існувало задовго до цього, саме тоді воно отримало визначення.

Бостонськими шлюбами називали партнерство двох жінок — зазвичай із заможних сімей, які вирішували жити разом і не вступати у шлюб із чоловіками. Вони мали спільний дім, фінанси, вели господарство, підтримували одна одну та часто проживали разом усе життя.

Важливим нюансом тут є те, що такі союзи не вважалися «скандальними». У вікторіанську епоху близька жіноча дружба з публічними проявами ніжності була соціально прийнятною нормою.

Чому жінки обирали Бостонський шлюб

Причини були різні:

Фінансова незалежність. Жінки могли вести спільне господарство та залишатися поза владою чоловіка.

Професійна реалізація. Спільне життя дозволяло підтримувати наукову чи громадську діяльність, яка у традиційному шлюбі часто була неможливою.

Особиста свобода. Це був спосіб уникнути небажаного заміжжя.

Емоційна близькість. Для багатьох жінок така форма стосунків означала справжнє партнерство, яке важко було знайти у традиційній моделі шлюбу.

Відомі приклади «бостонських шлюбів»

Леді з Лланголлена — Елеонора Батлер і Сара Понсонбі втекли від сімей, щоб жити разом у Вельсі наприкінці XVIII століття. Їхній будинок став місцем зустрічей відомих гостей, серед яких була навіть королева Шарлотта.

Еліс Джеймс і Кетрін Лорінг — їхні стосунки надихнули брата Еліс, письменника Генрі Джеймса, на створення роману «Бостонці».

Сара Орн Джуетт та Енн Адамс Філдс — відомі американські письменниці, які жили разом, носили обручки та публічно відзначали «річниці» свого союзу.

Ці пари ставали прикладом відданості та партнерства, незалежно від того, чи були їхні стосунки романтичними, сексуальними чи платонічними.

«Бостонські шлюби» не лише дружба

Для одних це були романтичні та навіть еротичні стосунки, які дозволяли жінкам жити разом у гомофобному суспільстві. Для інших — культурне явище жіночої солідарності, близьке до того, що сучасні психологи називають «квірплатонічними стосунками» (QPR) — стосунками, які глибші за дружбу, але не обов’язково мають сексуальний підтекст.

Показово, що «бостонські шлюби» майже зникли у 1920-х роках, коли суспільство стало жорсткіше реагувати на прояви нетрадиційних відносин.

Бостонський шлюб у сучасних реаліях

Сьогодні термін «бостонський шлюб» вживається у двох значеннях:

У ЛГБТ спільноті — для опису жіночих партнерств, які можуть бути романтичними чи квірплатонічними. У широкому сенсі — як синонім спільного проживання двох подруг, які ділять житло, фінанси та побут, але не перебувають у романтичних або сексуальних стосунках.

Цей формат співмешкання особливо актуальний у сучасних економічних умовах. Для багатьох жінок, особливо міленіалок і представниць покоління Z, це практичний спосіб забезпечити стабільність і підтримку без необхідності виходити заміж або жити на самоті.

Сучасна популярність «бостонського шлюбу»

Зростання вартості життя: розділяти витрати легше.

Бажання свободи: жінки дедалі рідше прагнуть традиційного шлюбу.

Підтримка та турбота: навіть без романтики подруга може стати надійним партнером у повсякденному житті.

Визнання різних форм стосунків: суспільство поступово приймає той факт, що любов і близькість не обмежуються класичним шлюбом.

Бостонський шлюб — це більше, ніж історичний курйоз. Це явище показує, що жінки завжди шукали шляхи до незалежності, партнерства та гармонії поза межами традиційних моделей.

Сьогодні цей термін набуває нового звучання, як символ свободи вибору, глибокої дружби та жіночої підтримки. І, можливо, саме зараз він отримує друге життя у світі, де кожна форма близькості має право на існування. Тож, чи стане «бостонський шлюб» знову популярним, історія підказує, що так, адже він дає те, що цінували і в XIX столітті, і тепер — свободу бути собою.