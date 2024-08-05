Це не тільки про секс: як створити інтимність у стосунках

Інтимність - це близькість між людьми в особистих стосунках. Хоча всі взаємини різні, посилене спілкування є чудовим способом зміцнити близькість і довіру.

Інтимність - це те, що розвивається з часом, коли ви спілкуєтеся з кимось, починаєте піклуватися одне про одного та почуваєтеся все комфортніше під час спільно проведеного часу.

Це може інтимність включати фізичну чи емоційну близькість, або це є поєднання обох розповідає Healthline.

Інтимна близькість не є синонімом сексу

Ви, мабуть, чули про інтимну близькість у контексті сексу та романтики. Але інтимність — це не інше слово для позначення сексу. Секс із партнером може створити інтимність, але це далеко не єдиний показник інтимності. Можливий секс без інтимної близькості, а також інтимна близькість без сексу.

Інтимна близькість буває не тільки в романтичних партнерів

Секс і романтика можуть прийти на думку першими, коли йдеться про інтимні стосунки, але інтимність відіграє важливу роль і в інших типах стосунків. Наприклад, якщо ви описуєте вечірку з друзями і кажете, що була дуже інтимна атмосфера. Ви, напевно, маєте на увазі, що вечірка була невеликою групою близьких друзів на відміну від величезного натовпу з багатьма незнайомими людьми.

Ви також можете мати на увазі якість часу, який ви провели разом. Можливо, ви та ваші друзі відкрили особисті подробиці та об’єдналися через спільні інтереси.

Ваші стосунки з родиною, друзями та іншими довіреними особами містять елементи інтимності.

Інтимність означає різні речі для різних людей

Ви можете відчувати близькість на побаченні, коли ви разом дивитеся фільм, тоді як ваш візаві не може дочекатися, щоб прогулятися після фільму, щоб відчути себе ближчими. Це тому, що інтимність означає різні речі для різних людей.

На ваше конкретне уявлення про близькість можуть вплинути ваші інтереси, стиль спілкування або способи, яким ви віддаєте перевагу, щоб познайомитися з кимось.

Як та створити інтимність у стосунках / Фото: Credits

І є різні види інтимної близькості

Щоб зрозуміти, що для вас означає близькість, розглянемо типи інтимної близькості.

Інтимність поділяється на кілька різних категорій, зокрема:

Емоційний складник

Емоційна близькість — це те, що дозволяє вам розповідати своїм близьким особисті речі, якими ви не обов’язково ділитеся з незнайомцями.

Сприймайте це як розслаблення пильності. Коли ви дізнаєтесь, що можете довіряти комусь, ви відчуваєте себе достатньо безпечним, щоб говорити про свої почуття. Ви з нетерпінням чекаєте на повернення додому з роботи, щоб розслабитися та побути собою зі своїм партнером, або можете сказати своєму братові будь-що, без остраху бути засудженим - це означає мати емоційну близькість.

Інтелектуальний складник

Інтелектуальна близькість полягає в тому, щоб дізнатися, як працює розум іншої людини, і дати іншій людині познайомитися з вашим розумом. Він розвивається, коли ви обмінюєтеся ідеями та ведете змістовні розмови.

Можливо, ви памʼятаєте ту глибоку філософську дискусію, яка допомогла вам зрозуміти, що ваш однокласник був не просто однокласником, а й другом. Або коли ви вперше не спали всю ніч, розмовляючи зі своїм партнером, і відчули ту "іскру" зв’язку - ці моменти зблизили вас, оскільки вас об’єднувала інтелектуальна близькість.

Як та створити інтимність у стосунках / Фото: Credits

Фізичний складник

Фізична близькість — це дотик і близькість між тілами. У романтичних стосунках це може включати тримання за руки, обійми, поцілунки та секс.

Ваші стосунки необов’язково повинні бути сексуальними чи романтичними, щоб мати фізичну близькість. Теплі, міцні обійми є прикладом фізичної близькості з другом.

Спільний досвід

Ви створюєте емпіричну близькість, проводячи якісний час з кимось і зближуючись через спільні інтереси та діяльність. Немає нічого схожого на те, як ви зближуєтеся з кимось через взаємну любов до "Гри престолів" або під час жвавої гри в монополію.

Духовний складник

Духовність означає різні речі для різних людей, тому духовна близькість також може відрізнятися. Взагалі кажучи, духовність — це віра в щось за межами фізичної сфери існування. Ця віра може полягати у вищих силах, у людських душах або у великій меті, наприклад. Духовна близькість може означати спільну цінність, таку як доброта, бути на одній хвилі щодо організованої релігії або відчувати, ніби вам призначено бути в житті разом.

7 ключових факторів інтимних стосунків

Вся інтимність зводиться до кількох ключових факторів, зокрема:

Довіра

Щоб поділитися своїми особистими частинами — як-от своїми найнезручнішими таємницями чи найглибшими страхами — ви повинні вміти довіряти. Якщо ви покажете іншій людині, що ви заслуговуєте на довіру, це також допоможе їй почуватися ближче.

Прийняття

Ви знаєте, що встановили певну близькість, коли відчуваєте, що людина приймає вас такими, якими ви є насправді. Коли ви вперше зустрічаєтеся з кимось, ви можете хвилюватися, наприклад, що людина почує ваш плей-лист і подумає, що ви дивак. Але в міру того, як близькість зростає, ви можете підспівувати під улюблені бойз-бенди та вірити, що якими б дивними ви не були, вас все одно приймуть і про вас піклуватимуться.

Чесність

Чесність і близькість живлять одне одного. Ви часто не можете мати одне без іншого. Ви почуваєтеся комфортно, коли розповідаєте своєму партнеру, що саме ви відчуваєте, частково тому, що ви дуже зблизилися одне з одним. І в тому ж дусі, кожного разу, коли ви відкриваєтеся, ви можете стати трошки ближчими. Ви знатимете, що ваш партнер готовий вислухати наступного разу, коли ви захочете поділитися чимось особистим.

Безпека

Якщо ви поділитеся з іншою людиною своєю найглибшою, найсправжнішою сутністю, це може поставити вас у досить вразливе становище. Ось чому ви, зазвичай, насторожені, коли зустрічаєте когось нового. Ви ще не знаєте, чи підтримає хтось вас такими, якими ви є. Отже, інтимна близькість означає відчуття достатньої безпеки, щоб ризикнути викрити себе, знаючи, що інша людина достатньо піклується, щоб не підвести вас.

Співчуття

Почуття турботи – це приємне відчуття. Ви знаєте, що ваш друг буде поруч у важкий період вашого життя, ви знаєте, що ваша сестра не пропустить і тижня, щоб не запитати, як у вас справи. Прощення і розуміння можуть існувати лише зі співчуттям між людьми. Співчуття є природним компонентом турботи про добробут одне одного.

Прихильність

Турбота одне про одного — це одне, але ви також розвиваєте близькість, демонструючи свою турботу. Прихильність може бути фізичною, як поцілунок між закоханими або обіймами між батьком і дитиною, але це не обов’язково. Іноді прихильність полягає в невисловлених проявах, наприклад, коли ваш друг проводить свій вихідний, допомагаючи вам просто тому, що йому це не байдуже.

Спілкування

Є причина, чому хороше спілкування так часто називають ключовим у здорових стосунків. Коли ви докладаєте зусиль, щоб вислухати когось і сказати, що ви насправді відчуваєте, ви зможете глибоко зрозуміти одне одного. І чим більше ви розумієте одне одного, тим ближчими стаєте. Близькість зазвичай не виникає миттєво — її потрібно будувати. Інтимність більше схожа на якість, яку ви продовжуєте розвивати з часом. Чим більше часу ви витрачаєте на обмін досвідом і почуттями, тим більше елементів вам доведеться напрацювати, щоб створити близькість.

Як та створити інтимність у стосунках / Фото: Credits

Інтимність не завжди дається легко

Ви можете відчувати деяке побоювання або навіть страх щодо встановлення інтимних стосунків. Це зрозуміло, враховуючи, що близькість вимагає від вас бути вразливим і вірити в інших людей, коли є ймовірність, що вони вас підведуть. Якщо хтось колись порушив вашу довіру, може знадобитися деякий час, щоб знову захотіти ризикнути з кимось іншим.

Навіщо будувати інтимні стосунки

Але щойно ви вибудуєте інтимні стосунки, це може мати відчутний вплив на ваше здоров’я. Близькість приносить деякі переваги для здоров’я, які ви просто не можете отримати в інший спосіб. Глибоке спілкування допомагає вам боротися із самотністю та відчувати, що комусь ви не байдужі.

Це також допомагає вашому психічному здоров’ю, знижуючи рівень стресу, оскільки ваші гормони гарного самопочуття підвищуються від дотиків, як-от обійми, і емоційного розряду, як-от сміх.

Насправді інтимна близькість може зміцнити вашу імунну систему, знизити артеріальний тиск і знизити ризик серцевих захворювань. Це ключовий будівельний блок для щасливого, здорового та повноцінного життя.

Як подолати страх інтимної близькості

Якщо ви боїтеся близькості, ви одинак. Є способи подолати це. Ось кілька порад, як впоратися зі страхом інтимної близькості:

Визнайте проблему. Ваш страх інтимної близькості може бути очевидним для вас, але ви також можете боятися інтимної близькості, навіть не усвідомлюючи цього. Ви можете уникати глибоких стосунків або відчувати занепокоєння через соціальні ситуації з незрозумілих причин.

Якщо ви ізолюєте себе від інших людей, маєте низьку самооцінку, ви не дозволяєте людям знайомитися з вами - найімовірніше, ви маєте страх інтимних стосунків.

Щойно ви зможете помітити закономірність, визначення ваших симптомів дасть вам відчутний список того, над чим потрібно працювати. Багато людей вважають за корисне попрацювати з терапевтом або іншим фахівцем у сфері психічного здоров’я для отримання рекомендацій.

Як та створити інтимність у стосунках / Фото: Credits

З’ясуйте, які ваші межі та чому ви їх побудували

Страх інтимної близькості був би зрозумілою реакцією на травму, як-от сексуальне насильство чи зневага в дитинстві. Після жорстокого поводження ми можемо спробувати захистити себе від осуду та подальшої шкоди, ізолюючи себе від решти світу.

Коли ви визначили, що допомагає вам почуватися в безпеці, а що викликає ваш страх, ви можете навмисно встановити межі, які хочете зберегти, і почати відходити від тих, які більше не є корисними.

Передайте свої почуття

Важко побудувати довіру з людиною, яка навіть не знає, що вам важко. Якщо у вас є романтичний партнер, ви можете сказати йому, що вам важко підпускати людей, і ви працюєте над цим.

Якщо ви почуваєтеся досить комфортно, ви також можете поділитися, чого ви боїтеся і звідки ваші страхи. Це нормально говорити людям у вашому житті, що вам потрібно від них, щоб почуватися в безпеці у ваших стосунках.

Отримайте професійну допомогу

Іноді всі ми можемо скористатися певною підтримкою, щоб протистояти своїм страхам. Професіонал із психічного здоров’я, як-от терапевт, може це запропонувати.

Професіонал також може допомогти вам:

з'ясувати, як почався ваш страх інтимної близькості;

працювати над серйозними проблемами, такими як травма;

визначте, чи є у вас такий стан психічного здоров’я, як уникаючий розлад особистості або депресія.

Як плекати близькість у будь-яких стосунках

З часом стосунки стають застійними, коли життя стає на заваді, і ви продовжуєте рутину, яка не така авантюрна, як під час вашого першого знайомства.

Ось кілька ідей, як розпалити або відродити близькість у будь-яких стосунках.

Як та створити інтимність у стосунках / Фото: Credits

Висловіть свою вдячність

Знайдіть час, щоб сказати іншій людині, що ви в ній цінуєте. Покажіть свою вдячність у формі подарунків, послуг або простого "дякую".

Докладайте зусиль, щоб дізнатися одне про одного

Коли ви знаєте когось протягом тривалого часу, може здатися, що "таємниця" зникла. Але люди та стосунки з часом ростуть і змінюються. Завжди є чому навчитися.

Обмінюйтеся історіями, ставте запитання та грайте в такі ігри, як "20 запитань", щоб продовжувати збирати нову інформацію. Ключ до цього — слухати, щоб ви могли створити справжнє розуміння того, що цікавить іншу людину і чому.

Виділіть час одне для одного

Якщо ви не звертаєте уваги, час легко пролетить, не розділяючи якісно проведений час.

Плануйте щотижневі вечірні побачення, щомісячні вечірні настільні ігри або щовечора, щоб відвідати один на один перед сном, подалі від дітей чи інших обов’язків.

Відключіться і зосередьтеся одне на одному

Спільне проведення часу без електроніки може дати вам шанс приділити одне одному нерозділену увагу.

Виявляйте фізичну прихильність (навіть без сексу)

Якщо у вас є сексуальні стосунки, то змішування речей з новими іграшками, одягом і фантазіями може додати вогника у стосунки. Але ви також можете створити інтимні стосунки, виявляючи фізичну прихильність без сексу.

За допомогою теплих жестів і обіймів ви можете пам’ятати, що з’єднання ваших тіл – це щось більше, ніж просто секс.

Виконуйте проєкт разом

Відреставруйте предмет меблів, опануйте нову навичку, як-от випічка, або навчіть свого старого собаку новим трюкам.

Яким би не був проєкт, робота над досягненням мети з коханою людиною може культивувати час для спілкування, залишити безцінні спогади та дати вам щось нове, на що можна сподіватися разом.

Поговоріть про те, що для вас означає близькість

Налагодження інтимних стосунків не повинно бути грою в здогадки.

Простий спосіб зрозуміти, як налагодити інтимні стосунки, - це просто поговорити про це.

Розкажіть своїй коханій людині, як ви хотіли б проводити час разом і які заняття допомагають вам почуватися ближче. Слухайте, коли вам говорять те саме.

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