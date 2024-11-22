Час поставити крапку: чому після розставання не треба спілкуватися з колишніми

Розставання завжди приносить біль, розчарування та внутрішню боротьбу. Однак багато хто з нас часто робить одну й ту саму помилку — намагається залишатися друзями, продовжує моніторити сторінки в Instagram, перевіряє Telegram або навіть намагається дізнатися, з ким і куди ходить колишній партнер.

Психологиня Людмила Чернова пояснила, чому таке спілкування лише бентежить вашу емоційну рану та заважає почати нове життя.

Прийняття вибору: важливий крок до свободи

Розрив стосунків — це завжди вибір, який робить хоча б один із партнерів. Після цього важливо його прийняти, тим паче якщо він болісний та неочікуваний. Постійне бажання залишатися у контакті, намагатися "поговорити", зберігати ілюзію дружби або стежити за колишнім у соціальних мережах лише посилює ваші страждання. Прийняти вибір іншої людини — це не про слабкість, а про повагу до себе.

90% болю — наші думки

Психологиня підкреслює, що біль після розставання здебільшого походить не від самої події, а від наших думок про неї. Усередині нас виникає порожнеча, яка заповнюється гнівом, образою або навіть бажанням помститися. Ми починаємо шукати відповідь: чому так сталося, що пішло не так, чи можна було все виправити?

Такі думки не лише виснажують, але й підживлюють нашу залежність від колишнього партнера. Якщо ви хочете почати нове життя, вам потрібно відпустити старе.

Як обірвати зв’язок і почати нову сторінку

Припиніть стежити за колишнім у соцмережах. Заблокуйте або видаліть його акаунти, щоб не провокувати себе на зайві думки. Зробіть зміни у своєму житті. Почніть із зовнішніх речей: влаштуйте ремонт у квартирі, змініть зачіску або оновіть гардероб. Візьміться за нові проєкти. Відкрийте для себе нове хобі, займіться спортом або поїдьте у подорож. Нові враження допоможуть відволіктися від минулого. Зосередьтеся на собі. Поставте себе на перше місце та подумайте, чого хочете саме ви.

Поважайте себе та своє майбутнє

Розрив стосунків — це не поразка, а новий початок. Навчіться відпускати те, що вже закінчилося, та не тримайтеся за минуле. Все, що гарного було у цих стосунках, залишиться у ваших спогадах, але зараз час будувати нове життя.

Відпустити колишнього партнера — це не про слабкість чи зраду ваших почуттів. Це про те, щоб дати собі шанс на щастя, яке чекає на вас попереду.

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