Як зрозуміти, чи тій людині ви даруєте своє кохання: розповідає психологиня

Якщо ви не відчуваєте взаємності, даруючи людині своє кохання, розумієте що між вами розгортається "пустеля самотності" — це сигнал, що вашому життю потрібні зміни.

Психологиня Людмила Чернова ділиться порадами для тих, хто відчуває, що їхнє кохання та взаємність зазнали фіаско. Якщо ви помічаєте, що ваш партнер не проявляє уваги, не підтримує вас і обмежує спілкування з близькими, рідними та друзями це може бути сигналом, що стосунки потребують перегляду.

Коли ви розумієте, що абсолютно не щасливі, існує проста вправа, яка допоможе трохи зрозуміти перспективи та шляхи виходу з таких стосунків.

Як зробити вправу:

Візьміть два аркуші паперу.

На одному напишіть, яке буде ваше життя в наступні 5 років з цією людиною.

На іншому, що буде з вами, якщо будете жити без нього.

Порівняйте два аркуші та подумайте, який вам подобається більше.

Кроки, які можуть допомогти:

Саморефлексія: визнайте свої почуття, чи дійсно ви щасливі у цих стосунках. Якщо відповідь "ні", час подумати про зміни. Визначте свої пріоритети: подумайте, чи готові ви продовжувати інвестувати в стосунки, які вас не задовольняють. Можливо все ж краще зосередитися на власних потребах і бажаннях. Прийміть рішення: на основі ваших записів (вправи) і роздумів визначте, які кроки ви готові зробити зараз. Можливо, варто поговорити з партнером або подумати про завершення стосунків. Шукайте підтримку: не соромтеся звертатися до друзів, родини або психолога за підтримкою. Ці люди можуть допомогти вам краще зрозуміти ваші почуття та прийняти рішення.

Цей процес саморозуміння може бути складним, але він відкриває двері до здоровіших і щасливіших стосунків, чи то з собою, чи з кимось іншим.

Читайте також: