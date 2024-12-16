Чи варто припинити спілкуватися з токсичними родичами: 4 поради від сімейної терапевтки

Багато сімейних стосунків не можна назвати благополучними: токсична сестра, мама відмовляються приймати межі, які ви встановили – все це може бути доволі травматичним.

У випадках, коли спілкування з найближчими родичами не приносить радості, відмова від контактів або припинення спілкування може бути тимчасовим чи постійним рішенням.

Щоб дізнатися більше про те, що означає відмовитися від родинних контактів та які ознаки того, що це правильне для вас рішення, PureWow звернувся до ліцензованої сімейної терапевтки Карлі Гарріс.

Що означає відсутність контакту із членом сім'ї

Відсутність контакту з членом сім'ї зазвичай означає пріоритет свого психічного здоров'я і встановлення кордону шляхом припинення контакту з ним на короткий або тривалий час, каже Гарріс, додаючи, що ви можете не захотіти цю людину у своєму житті, якщо вона заподіяла вам фізичні, психологічні або емоційні страждання. Припинення спілкування може бути формою самозбереження і турботи про себе.

За словами Гарріс, поширені причини, через які люди можуть не спілкуватися з членами сім'ї, включають:

жорстоке поводження або зневага

зраду

неповагу

вживання наркотиків чи алкоголю

релігійні чи політичні розбіжності

кримінальну поведінку

нарцисичну поведінку

відмова перепросити за неналежну поведінку

ігнорування кордонів

фінансові суперечки

Вона додає, що якщо у вас є діти, які можуть відчути ці сімейні проблеми, ви можете розглянути можливість не спілкуватися з членом сім'ї, що викликає ці проблеми, щоб захистити своїх дітей від токсичних моделей стосунків або небезпечного середовища.

Ознаки того, що відмова від контактів може бути правильною для вас

Ви почали усвідомлювати проблеми. Наприклад, у вас завжди були проблеми з мамою, але ви мирилися з її поведінкою, тому що вона ваша мама. Якщо справи підуть доволі погано, у вас може статися момент осяяння, який скаже вам, що не варто миритися з цим. Гарріс пояснює, якщо ви стали краще усвідомлювати, наскільки неконструктивні та травматичні ваші взаємини з членом сім'ї, та усвідомлюєте, що не можете контролювати його поведінку, можливо, вам потрібен час, щоб розібратися з деякими речами самостійно, і вам потрібна часова дистанція.

Наприклад, у вас завжди були проблеми з мамою, але ви мирилися з її поведінкою, тому що вона ваша мама. Якщо справи підуть доволі погано, у вас може статися момент осяяння, який скаже вам, що не варто миритися з цим. Гарріс пояснює, якщо ви стали краще усвідомлювати, наскільки неконструктивні та травматичні ваші взаємини з членом сім'ї, та усвідомлюєте, що не можете контролювати його поведінку, можливо, вам потрібен час, щоб розібратися з деякими речами самостійно, і вам потрібна часова дистанція. Ви вичерпали інші варіанти. Відсутність контакту часто є останнім засобом, каже Гарріс. Якщо ви встановили кордони, працювали над механізмами подолання протиріч і пробували інші варіанти, які не діють, відсутність контакту може бути необхідною для вашого психічного здоров'я і добробуту.

Відсутність контакту часто є останнім засобом, каже Гарріс. Якщо ви встановили кордони, працювали над механізмами подолання протиріч і пробували інші варіанти, які не діють, відсутність контакту може бути необхідною для вашого психічного здоров'я і добробуту. Поганий досвід переважує хороший. Можливо, ви зберегли свого батька у своєму житті, тому що у нього є деякі якості, які компенсують негатив. Щойно ці спокутні якості затьмарюються всім негативом, можливо, настав час відмовитися від контакту. Гарріс каже, що розлука може дати простір, необхідний для пильнішого погляду на ситуацію.

Можливо, ви зберегли свого батька у своєму житті, тому що у нього є деякі якості, які компенсують негатив. Щойно ці спокутні якості затьмарюються всім негативом, можливо, настав час відмовитися від контакту. Гарріс каже, що розлука може дати простір, необхідний для пильнішого погляду на ситуацію. Вам потрібна перерва. Простіше кажучи, відмова від контактів може створити дистанцію, яка дозволить переосмислити ситуацію. Гарріс каже, можливо, вам просто потрібна перерва від певних членів сім'ї, тому що у вашому житті зараз відбувається багато інших речей, і вам потрібно зосередитися на собі.

Як ви можете вирішити, чи підходить вам відмова від контактів

Можливо, дуже корисно зважити всі "за" і "проти" ухвалення рішення про відмову від контактів з надійними друзями або психотерапевтом, зазначає Гарріс і додає, що також може бути корисно спочатку оцінити свою власну позицію. Якщо ви зробили все можливе, щоб керувати своїми емоціями, ефективно спілкуватися або встановлювати та підтримувати відповідні межі, зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати, тобто на тому, як ви проявляєте себе у взаєминах. Якщо ви робили це постійно і все ще не бачите жодних позитивних змін, відмова від контактів може бути правильною для вас. Це останнє рішення після того, як ви випробували інші рішення, але воно не має бути постійним.

Якщо ви вирішили не вступати в контакт, які ваші подальші кроки

Найкращий спосіб відокремити себе від ситуації та не вступати в контакт – це встановити кордони та чітко повідомити про них і мету цього члена сім'ї та інших, хто може бути залучений, каже Гарріс. На мікрорівні це може означати видалення цієї людини з ваших соціальних мереж, якщо перегляд її дописів змушує вас почуватися погано – скривдженими або розчарованими. Вона визнає, що це зовсім не просте рішення для більшості людей, яке може спричинити деякі труднощі та дискомфорт. Робота з терапевтом може допомогти вам краще зрозуміти причини ухвалення цього рішення і розставити пріоритети в тому, що краще для вас.

Якщо після того, як ви припинили спілкуватися, член сім'ї ігнорує ваші кордони і продовжує намагатися зв'язатися з вами, Гарріс каже, що вкрай важливо підтвердити свої межі, ігнорувати або блокувати неприємного родича і звернутися по підтримку до друзів та інших членів сім'ї – людей, які вас розуміють, будуть готові та бажають прийти до вас на допомогу таким чином.

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