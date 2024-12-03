Чому бажання всім догодити шкодить нам і нашим стосункам

Здавалося б, що поганого в тому, щоб бути добрим до людей і намагатися допомогти їм чи зробити їх щасливими. Але догоджання людям зазвичай виходить за межі простої доброти.

Якщо ви припините постійно догоджати людям, ви зможете поставити себе на перше місце, встановити особисті межі, але однаково залишитеся доброю та емпіричною людиною.

Як це зробити і чому це важливо, розповідає Нealthline.

Чому постійне бажання догоджати може викликати проблеми

Постійне бажання догоджати іншим включає редагування або зміну слів і поведінки заради почуттів або реакцій іншої людини, пояснює терапевтка Еріка Маєрс. Ви можете щосили робити щось для людей у своєму житті, ґрунтуючись на тому, що, на вашу думку, вони хочуть або чогось потребують. Ви жертвуєте своїм часом та енергією, щоб сподобатися їм.

Маєрс каже, що саме так догоджання людям може викликати проблеми. Прагнення догоджати іншим може завдати шкоди нам самим і потенційно – нашим взаєминам, коли ми дозволяємо бажанням інших людей бути важливішими за наші власні потреби.

Як зрозуміти, що ваше бажання догоджати надмірне

Якщо ви все ще не впевнені, чи любите ви догоджати людям або просто дуже добрі до інших, ось деякі очевидні ознаки догоджання:

У вас низька самооцінка.

Ви боїтеся відмови.

Вам важко сказати "ні".

Вам потрібно, щоб інші вас любили.

Ви перепрошуєте чи визнаєте свою провину, коли насправді невинні.

Ви швидко погоджуєтеся, навіть якщо насправді не згодні.

Вам важко зрозуміти, що ви насправді відчуваєте.

Ви той, хто дає.

Ви не маєте вільного часу.

Суперечки та конфлікти глибоко впливають на вас.

Як прагнення догоджати впливає на вас

За словами Маєрс, догоджання людям не є негативним. Частина стосунків із іншими людьми передбачає урахування їхніх бажань, потреб і почуттів. Ці тенденції часто виникають через занепокоєння та прихильність.

Але спроби заслужити повагу інших зазвичай означають, що ви нехтуєте власними потребами й почуттями, в певному сенсі ви прикидаєтеся. Ви робите те, що, на вашу думку, хочуть люди, щоб вони вас любили. Ви можете лише вдавати, що вам подобається допомагати.

Це не зовсім чесно, і згодом догоджання людям може зашкодити вам і вашим взаєминам. Ось як це може негативно вплинути на вас:

Ви накопичуєте образу на інших.

Ви виявляєте, що люди використовують вас.

Ваші стосунки припиняють вас задовольняти.

Ви відчуваєте стрес і вигорання.

Ваші партнери чи друзі розчаровуються у вас.

Як подолати прагнення всім догодити

Якщо ви хочете зламати шаблон догоджання людям, усвідомлення того, як ця поведінка проявляється у вашому житті, є добрим першим кроком. Підвищення поінформованості про те, як ви схильні догоджати людям, допоможе вам почати змінюватися.

Виявляйте доброту, коли ви цього хочете

Цілком нормально – і навіть добре – виявляти доброту. Але доброта не виходить з бажання заслужити схвалення і зазвичай вона не має на меті жодних мотивів, окрім бажання зробити життя когось кращим.

Перш ніж запропонувати допомогу, подумайте про свої наміри та про те, які почуття викличе у вас цей вчинок. Чи тішить вас можливість допомогти комусь іншому? Чи відчуватимете ви образу, якщо на ваш вчинок не дадуть відповіді взаємністю?

Поставте себе на перше місце

Вам потрібні енергія та емоційні ресурси, щоб допомагати іншим. Якщо ви не подбаєте про себе, ви не зможете нічого зробити для когось ще. Ставити власні потреби на перше місце не егоїстично – це чудово.

Пам'ятайте, що ваші потреби можуть включати такі речі, як висловлювання своєї думки на робочій зустрічі, вміння почуватися комфортно зі своїми емоціями й почуттями і прохання про те, що вам потрібно у взаєминах.

Навчіться встановлювати межі

За словами Маєрс, встановлення здорових кордонів є важливим кроком у подоланні поведінки, спрямованої на догоджання іншим.

Наступного разу, коли хтось попросить про допомогу або у вас виникне спокуса втрутитися, подумайте:

Як ви ставитеся до цієї дії: чи хочете ви це зробити, чи боїтеся?

Чи є у вас час, щоб спочатку подбати про власні потреби, чи доведеться вам пожертвувати обмеженим вільним часом або відмовитися від необхідної роботи?

Як ви почуватиметеся, допомагаючи, почуватиметеся щасливими чи скривдженими?

Зачекайте, поки вас не попросять про допомогу

Незалежно від того, в чому проблема, ви завжди готові запропонувати рішення. Ви добровільно виконуєте додаткові завдання на роботі та виступаєте з пропозиціями, коли друг згадує про якусь проблему.

Наступного разу поставте собі завдання зачекати, поки хтось не попросить про допомогу.

Якщо ваш партнер, наприклад, вибухне тирадою про те, який жахливий у нього начальник, покажіть, як сильно ви дбаєте, слухаючи, а не перераховуючи поради, як упоратися з ситуацією. Можливо, він найбільше хоче співчуття і визнання.

Поговоріть з терапевтом

Не завжди легко зламати усталені шаблони поведінки самостійно, особливо ті, які сформувалися в дитинстві або внаслідок травми.

Терапевт може допомогти вам вивчити, що стоїть за вашою потребою робити людей щасливими. Навіть якщо здається, що немає чіткої причини, він може дати рекомендації, які допоможуть вам впоратися з конкретними способами, якими ви схильні догоджати людям.

Догоджання людям може здатися приємним заняттям, але воно не приносить користі ні вам, ні вашим близьким. Якщо ви почуваєтеся виснаженими, намагаючись зробити всіх щасливими, подумайте про те, щоб поговорити з психотерапевтом про те, як ви можете зробити щасливими себе.

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