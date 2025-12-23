Чому більшості жінок подобаються високі чоловіки / © Credits

Нове дослідження University of New England показало, що у середньому жінки віддають перевагу партнерам на 20 сантиметрів вищим за себе. Здається, це просто питання смаку, але насправді на вибір партнера впливають як еволюційні механізми, так і психологічні фактори.

У цій статті ми розповімо, чому зріст чоловіка так часто має значення, як це пов’язано з нашою еволюцією та сучасним соціумом, і чому все ж не лише зріст вирішує успіх у стосунках.

Еволюційна перспектива

За однією з теорій, це явище можна пояснити з погляду еволюційної психології. У давнину високі чоловіки мали перевагу у фізичних сутичках з конкурентами, могли краще захищати жінок і дітей, а також забезпечувати родину їжею. Жінки, які віддавали перевагу високим чоловікам, ймовірно, мали більше шансів народити дітей, що вижили та мали потомство.

Тож, як вважають дослідники, сучасні жінки несвідомо зберігають цю схильність, навіть якщо тепер фізична небезпека не така актуальна.

Соціальна та психологічна причина

Зріст чоловіка впливає не лише на виживання предків, а й на сучасне сприйняття влади та впевненості.

Почуття захищеності: коли жінка стоїть поруч із високим чоловіком, вона може відчувати себе під надійним «захистом».

Лідерські якості: високі чоловіки частіше обіймають керівні посади та отримують більшу зарплату.

Психологічний момент: буквально дивлячись вгору на високого чоловіка, ми підсвідомо переносимо цю «велич» на його вплив і статус.

Чи завжди зріст вирішує

Звичайно, зріст — лише один із факторів у романтичних уподобаннях.

Деякі жінки обирають чоловіків однакового зросту з собою чи навіть трохи нижчих.

Важливі також любов, турбота, спільні інтереси та харизма.

Середня різниця у висоті партнерів зазвичай складає приблизно 12–13 см, тож екстремально високі відмінності зустрічаються рідко.

Цікаво, що чоловіки теж схильні до вибору високих партнерок, хоча зазвичай вони обирають жінок трохи нижчих за себе — приблизно на 8 см. Це приклад так званого асортативного парування, коли люди шукають партнера з подібними фізичними чи генетичними характеристиками.

Де шукати «ідеального» високого партнера

Якщо високий зріст для вас важливий:

Австралія — одна з країн із високим середнім зростом дорослих.

Нідерланди — країна рекордсмен за середнім зростом чоловіків і жінок.

Поради для чоловіків менше зросту

Не варто впадати у відчай, якщо ви нижчі за середній зріст:

Підкреслюйте свої переваги: лідерські якості, сила, харизма, почуття гумору.

Фокусуйтеся на особистісних рисах, важливих у відносинах.

Деякі невисокі чоловіки одружуються з жінками аналогічного зросту чи трохи нижчих.

Хоча наука говорить про прихильність жінок до високих чоловіків, зріст — не вирок і не гарантія успіху у любові. Важливіше бути впевненим у собі, дбати про стосунки та показувати свої кращі якості.