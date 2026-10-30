Чому чоловіки годинами сидять у туалеті: експертка з розлучень розповіла, від чого вони там ховаються

Чому чоловіки годинами сидять у туалеті / © Credits

Реклама

У кожної людини має бути право на особистий простір — час, коли можна побути наодинці та відпочити від розмов. Однак де проходить межа між цілком природною потребою усамітнитися і небажанням брати участь у спільному житті — у цьому спробувало розібратися видання New York Post.

Саме це питання несподівано опинилося у центрі дискусії після публікації експертки з розлучень Олівії Гавелл. Вона звернула увагу на те, що деякі чоловіки можуть використовувати тривале перебування у ванній кімнаті як своєрідний спосіб уникнути домашніх обов’язків. І хоча тема звучить доволі іронічно, за нею ховається значно серйозніша дискусія про нерівномірний розподіл навантаження у стосунках.

Реклама

Озброєне усамітнення

У своїй статті Олівія описала туалет як особливу зону недоторканності в домашньому просторі. За її спостереженнями, людина може залишити спільну кімнату, усамітнитися в іншій частині оселі чи зайнятися своїм хобі, проте в таких випадках близькі все ще можуть звернутися до неї, попросити про допомогу чи нагадати про спільні справи. Натомість туалетна кімната створює майже беззаперечне виправдання для тимчасової відсутності.

Реклама

Авторка звертає увагу на те, що фраза про необхідність скористатися туалетом зазвичай не викликає заперечень. Це базова фізіологічна потреба, яку складно поставити під сумнів або перервати без вагомої причини. Тож на її думку, саме ця соціальна недоторканність іноді перетворюється на зручний спосіб уникнути участі в сімейному житті.

Смартфон зробив «туалетну втечу» комфортнішою

Окрему роль у цій історії, за словами експертки, відіграють смартфони. Якщо раніше усамітнення у ванній кімнаті мало природні часові межі, то тепер телефон дає змогу затриматися там значно довше.

Соцмережі, відео, ігри, новини, електронна пошта та нескінченне гортання стрічки легко перетворюють коротку перерву на тривале зникнення з домашнього простору. Гавелл іронічно зауважує, що людина може справді мати проблеми з травленням, а може просто читати новини, переглядати відео чи серфити інтернет.

Саме в цьому вона й бачить особливість такого способу уникнення обов’язків, адже він має цілком переконливе пояснення, яке складно перевірити.

Реклама

Від жартів до звинувачень у перебільшенні

Публікація швидко привернула увагу користувачів соцмереж і викликала неоднозначну реакцію. Частина аудиторії сприйняла тезу Олівії як чергове перебільшення гендерного протистояння. Інші ж побачили в ній сатиричний опис знайомої побутової проблеми.

У коментарях жартували, що тепер навіть звичайний похід до туалету можна вважати інструментом патріархату. Інші ж іронізували над тим, що фізіологічні потреби людини раптом стали предметом суспільного розслідування.

Водночас чимало користувачів наголошували, що тривале перебування у ванній кімнаті не доводить, що людина ухиляється від відповідальності. Причини можуть бути цілком природними — від особливостей травлення до потреби побути наодинці після напруженого дня.

Тож дискусія швидко вийшла за межі початкової тези та перетворилася на суперечку про те, де закінчується особистий простір і починається спільна відповідальність.

Реклама

Йдеться не про туалет, а про розподіл обов’язків

Попри провокативне формулювання у центрі цієї історії — не фізіологія, а домашня динаміка. В будь-яких стосунках важливо, щоб побутові справи, турбота про дітей, організація повсякденного життя та емоційне навантаження не лягали постійно на плечі однієї людини.

Якщо один із партнерів регулярно знаходить приводи зникнути зі спільного простору, а інший тим часом змушений самостійно розв’язувати всі щоденні питання, проблема полягає не у тривалості перерв, а у відсутності балансу.

Водночас важливо не перетворювати будь-яке усамітнення на привід для підозр. Кожен має право на відпочинок і приватність, а фізіологічні потреби не мають ставати предметом сорому чи контролю.

Новини партнерів

Новини партнерів