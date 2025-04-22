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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Стосунки
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216
Час на прочитання
4 хв

Чому чоловіки та жінки так по-різному реагують на зраду партнера

Зрада — одне з найболючіших випробувань, які можуть трапитися у стосунках. Вона здатна зруйнувати довіру, посіяти сумніви, змінити динаміку пари та поставити під сумнів саме поняття любові.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Чому чоловіки та жінки так по-різному реагують на зраду партнера

Чому чоловіки та жінки так по-різному реагують на зраду партнера / © Credits

Зрада буває різною — емоційною чи фізичною, випадковою чи навмисною, спровокованою кризою у стосунках або особистою незрілістю. Але незалежно від обставин, вона завжди залишає слід. І що цікаво — чоловіки та жінки зазвичай переживають зраду абсолютно по-різному. Чому це відбувається, спробувало відповісти видання Psychology Today.

Жінка, дізнавшись про зраду партнера, часто відчуває глибокий біль, зраду довіри, втрату емоційної безпеки. Вона починає сумніватися у власній цінності, у правдивості минулих слів і вчинків партнера. Натомість чоловік, який стикається з невірністю жінки, зазвичай переживає злість, образу, приниження. Для нього це може стати ударом по самооцінці та відчуттю контролю над стосунками. Але чому реакції такі різні?

Секс і емоції: різні світи

Одне з основних пояснень — відмінності у сприйнятті сексу та емоційної близькості. Чоловіки, як правило, здатні відокремлювати сексуальне задоволення від емоційної прив’язаності. Для них секс — це акт, який не обов’язково означає глибокі почуття. Тому випадкова зрада може не нести для чоловіка руйнівного емоційного навантаження — іноді вона навіть не відображає його ставлення до постійної партнерки.

Жінки ж, навпаки, частіше переплітають секс із почуттями, емоційною прив’язаністю та довірою. Для багатьох із них зрада — це не просто фізичний акт, а втрата інтимного зв’язку. Тому зрада з боку жінки частіше сигналізує про глибокі проблеми у стосунках, а іноді й про готовність до їхнього завершення.

Еволюційні джерела відмінностей

Дослідники Огі Огас і Саі Гаддам у книзі «Мільярд злих думок» стверджують, що така різниця між чоловіками та жінками сформувалася еволюційно. Для жінки секс — це потенційно значні біологічні та емоційні інвестиції: вагітність, народження та виховання дитини. Тому її «внутрішній детектив» — підсвідомий механізм безпеки — змушує уважно оцінювати потенційного партнера на відповідність багатьом критеріям: стабільність, відповідальність, здатність до прив’язаності та турботи.

Цей внутрішній фільтр, образно названий «міс Марпл», гальмує бажання до того часу, поки не буде певності у безпечності стосунків. І навпаки, чоловіки, для яких репродуктивний ризик значно нижчий, менш обмежені у цьому сенсі. Їхнє сексуальне збудження частіше ґрунтується на візуальних і фізичних факторах заохочення, а не на емоційній близькості.

Порівняння реакцій на сексуальні стимули

Чоловіки реагують вибірково — гетеросексуальні чоловіки збуджуються від відео з жінками, гомосексуальні — від відео з чоловіками. Жінки ж — незалежно від орієнтації — реагують на збуджувальні відео обох статей. Проте найбільшу реакцію викликають сцени, де була помітна емоційна взаємодія, психологічний зв’язок, романтика. Це ще раз підкреслює: для жінки емоції часто важливіші за сам фізичний акт.

Статистика зрад: хто і чому

Згідно з даними близько 25% чоловіків і 15% жінок зізнаються у подружній зраді. Але мотиви різні. Чоловіки частіше вдаються до зрад через сексуальну незадоволеність або спонтанне бажання, навіть якщо вдома все добре. Жінки ж найчастіше зраджують, коли почуваються емоційно ізольованими, нещасними у шлюбі чи коли з’являється сильний емоційний зв’язок з кимось іншим.

Порнографія та любовні романи: дзеркало бажань

Контент, який приваблює чоловіків і жінок, також яскраво ілюструє їхні відмінності. Порнографія для чоловіків — це короткі відео з мінімальним сюжетом і акцентом на тілесності. Жінки ж віддають перевагу еротиці з елементами любові, розвитку стосунків, внутрішньої боротьби героя — звідси популярність романів на кшталт «Сутінків» або «П’ятдесяти відтінків сірого».

Що таке зрада

Жінки частіше зраджують тоді, коли вже втрачають надію на відновлення гармонії у парі. А ось чоловіки можуть шукати інтимні пригоди навіть тоді, коли щасливі у шлюбі. Саме тому, коли невірність стає відомою, жінки частіше приймають рішення про розрив, тоді як чоловіки, виявивши зраду партнерки, можуть сприйняти це як знищення фундаменту довіри та власного статусу у стосунках.

Зрада — це не просто вчинок, а складний емоційний, психологічний та біологічний процес. Відмінності у реакціях на неї у чоловіків і жінок глибоко вкорінені у нашій природі, досвіді та соціальній культурі. Розуміння цих механізмів не виправдовує зраду, але може допомогти краще зрозуміти себе, свого партнера та, можливо, зберегти чи чесно завершити стосунки.

Цікаво: жіночий мозок зазвичай має активніші центри, які відповідають за емоційну пам’ять. Саме тому жінки довше пам’ятають образи, емоційний біль та складніше переживають зраду.

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