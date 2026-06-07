Чому дорослі діти роками не можуть пробачити своїм батькам / © Credits

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Історія, яку опублікувало видання The New York Times, нагадує про болісну істину, адже іноді найважливіші розмови свого життя ми відкладаємо на надто пізній термін. Кажуть, рано чи пізно ми всі стаємо схожими на своїх батьків. Інколи це лякає, інколи надихає, а інколи викликає внутрішній протест. Ми можемо роками намагатися будувати власне життя всупереч батьківським сценаріям, але минуле все одно залишається частиною нас.

Особливо складно буває тоді, коли, наприклад, мати здається недосяжною фігурою — талановитою, успішною, харизматичною, але водночас емоційно далекою. У таких стосунках дитина часто виростає з двома суперечливими бажаннями: бути схожою на неї та водночас ніколи не повторити її помилок. Саме така внутрішня боротьба нерідко супроводжує людину десятиліттями.

Чому ми прагнемо стати схожими на батьків

Психологи давно говорять про те, що діти несвідомо копіюють моделі поведінки дорослих, навіть якщо свідомо їх відкидають. Це особливо стосується матерів, адже саме вони стають першими прикладами жіночності, сили, турботи чи свободи.

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У молодості бажання наслідувати матір може здаватися способом наблизитися до неї, зрозуміти її чи заслужити схвалення. Але життя часто показує, що чужий сценарій не завжди працює для нас. Те, що одній людині дається легко, для іншої може виявитися руйнівним. Саме тому спроби повторити шлях батьків іноді закінчуються розчаруванням, кризою і навіть втратою себе.

Дорослішання починається там, де закінчується наслідування

З часом багато людей приходять до важливого усвідомлення, що бути собою значно складніше, ніж бути чиєюсь копією. Іноді це означає зробити вибір, який батьки не схвалили б. Побудувати іншу кар’єру, створити іншу сім’ю, обрати стабільність замість пригод або, навпаки, ризикнути там, де вони були обережними.

Парадоксально, але саме у цей момент нерідко починається справжнє дорослішання. Людина перестає змагатися зі своїми батьками чи доводити їм щось і починає будувати власну історію. Втім, навіть тоді старі образи автоматично нікуди не зникають.

Непрощені рани довго не гояться

Дитячі спогади мають дивовижну здатність залишатися з нами назавжди. Особливо ті моменти, коли нам бракувало уваги, підтримки чи любові. Навіть якщо доросла людина розуміє причини поведінки своїх батьків, емоційний біль може залишатися роками. Ми часто чекаємо вибачення, пояснення чи визнання того, що нам було боляче.

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Коли часу на примирення більше немає

Одним із найважчих випробувань у стосунках із батьками стає усвідомлення їхньої вразливості. Хвороби, старіння чи деменція можуть раптово позбавити нас можливості завершити важливу розмову.

Людина, яка колись була джерелом наших образ, страхів або захоплення, поступово змінюється. Зникають гострі кути конфлікту, але разом із ними зникає й шанс отримати відповіді. Саме тоді багато хто вперше бачить не ідеального чи недосконалого батька, чи маму, а просто людину, зі своїми слабкостями, помилками та нездійсненими мріями.

Прощення потрібне насамперед нам самим

Прощення не означає виправдання чужих вчинків. Воно означає відмову нести цей тягар далі. Ми не можемо змінити своє дитинство. Не можемо повернути втрачені моменти чи отримати любов саме у тому вигляді, в якому потребували її тоді. Проте можемо перестати чекати, що минуле раптом стане іншим.

Саме тому прощення часто приходить не тоді, коли змінюється інша людина, а тоді, коли змінюємося ми.

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Стосунки між батьками та дітьми рідко бувають завершеними історіями. У них завжди залишається місце для невисловлених слів, невиправданих очікувань і складних почуттів. І все ж одна з найважливіших речей, яку ми можемо зробити для себе, — не відкладати важливі розмови на потім. Не чекати ідеального моменту, ідеальних слів чи ідеального примирення. Тому що інколи ми нарешті знаходимо у собі сили пробачити, проте людина, якій ми так хотіли це сказати, вже не може нас почути.

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