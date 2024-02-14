Чому ми не йдемо із стосунків, в яких нам погано

Більшості жінок знайома ця ситуація: у стосунках щось йде не так, але ми до останнього продовжуємо робити усе, аби налагодити їх. Шукаємо компроміси, працюємо над собою та будь-якою ціною намагаємося відновити колишню романтику. Втім час іде, а ситуація лише погіршується, крадучи нашу впевненість у собі, здоровʼя та інші ресурси. То чому ж нам так складно просто піти?

Відповіді на це ми знайшли у безкоштовному навчальному онлайн-курсі "Про стосунки без ілюзій", розробленому UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, у партнерстві з Офісом віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та за підтримки уряду Швеції.

Виховані терпіти і пробачати

Найвагоміша причина, що змушує терпіти погане ставлення до себе — це виховання. Патріархальний світ вчить жінок бути зручними, а у суспільстві і досі зустрічаються погляди про "неповноцінність" жінки без чоловіка. Тож жінки — нерідко цілими поколіннями — скаржаться на горе-чоловіків, але продовжують залишатися у деструктивних стосунках.

Так само поколіннями поширюються шкідливі наративи, що змушують залишатися у токсичному середовищі — "звикне, то й полюбить", "якщо бʼє — значить любить" та інші. Але домашнє насильство не має бути нормою, його не потрібно терпіти і пробачати.

Якщо у ваших стосунках стається домашнє насильство, рекомендуємо завантажити на телефон спеціальний застосунок, що виглядає як звичайний менструальний календарик, але має приховану кнопку SOS. Після швидкого налаштування, ви матимете інструмент самозахисту на випадок критичних ситуацій. Не потрібно контактувати з операторами голосом і пояснювати ситуацію: просто затискаєте кнопку, поліція отримує вашу локацію та знає, що виклик з приводу домашнього насильства.

Синдром вивченої безпорадності

Це небезпечний психологічний стан, у якому людина почувається беззахисною та безсилою перед труднощами, що зʼявляються у її житті. І на жаль, психологічне насильство у стосунках працює саме на напрацювання цього синдрому: якщо спершу потерпіла ще намагається протистояти кривднику або принаймні відчуває супротив, який може дати сили на самозахист, то зрештою перестає відчувати власні сили змінити бодай щось.

Синдром вивченої безпорадності тісно повʼязаний із почуттям провини: жінка почувається винною у проблемах, що виникають у стосунках, а тому заперечує, що щось йде не так і вдає, що всім задоволена. На додачу жінки можуть відчувати ніжність до свого партнера і боятися його втратити, оскільки самотність здається гіршим варіантом подій.

Вивчена безпорадність здатна неабияк зіпсувати життя, адже вона відчувається так, ніби альтернативи немає, або що краще ставлення до себе потрібно чимось заслужити. Це замкнене коло: партнер-абʼюзер робить все, аби знизити самооцінку і не дати жінці піти зі стосунків, але чим довше вона знаходиться в цих стосунках — тим менше має впевненості і сил для виходу з кола насильства.

Нестача ресурсів

Складно зважитися припинити стосунки, якщо партнер фінансово забезпечує, допомагає з побутовими питаннями або вихованням дітей. У родинах з дітьми це особливо гостре питання, оскільки й ресурсів потрібно значно більше, і хотілося би, аби дитина зростала у повноцінній сімʼї та не мала психологічних травм. Через усі ці фактори жінки часто відкладають рішення про розрив відносин, сподіваючись, що усе якось з часом владнається.

На жаль, в довгостроковій перспективі такі деструктивні стосунки негативно впливають на всіх членів родини. Тому навіть якщо у вас немає роботи, житла чи інших матеріальних благ для забезпечення себе та/або вашої дитини, краще звернутися до спеціалістів, та отримати тимчасове житло, допомогу з працевлаштуванням, консультації з юридичних, психологічних та соціальних питань.

Для цього звертайтеся на гарячі лінії:

1547 — урядова гаряча лінія із протидії насильству

116 123 — національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації

Звісно, завершити стосунки не так просто, як закрити книгу, що не подобається. Часто це буквально крок у невідомість, особливо якщо ви у стосунках багато років, маєте спільне майно чи дітей. Та коли партнер не виявляє готовності до роботи над собою та вашим спільним майбутнім, чи ще гірше — з агресією сприймає ваші спроби щось змінити чи знайти компроміс, відбудувати нічого не вийде.

Якщо вас лякає дорога назустріч змінам — спробуйте зробити перший крок і звернутися до психолога або спеціалізованої служби підтримки. Це допоможе вам краще зрозуміти ваші почуття, навчити ефективних стратегій для подолання страхів і побудувати дієвий план для розірвання токсичних стосунків.

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