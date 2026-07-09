Чому мозок "вмикає оборону" під час сварок та як повернути контроль, коли "накриває"

Чому мозок «вмикає оборону» під час сварок / © Credits

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Ми звикли думати про конфлікти як про суто емоційні зіткнення характерів. Та насправді під час сварок із тими, кого ми любимо, у гру вступає ще один «учасник» — наш мозок, який може тимчасово працювати проти нас. Видання RTÉ пояснило, що в такі моменти психіка буквально переходить у режим виживання.

Клінічна психологиня, яка поділилася власною історією, згадує, що під час конфлікту її колишній партнер назвав її «найменш емпатійною людиною». Парадокс у тому, що емпатія — це її професія, проте тієї миті вона не могла її відчути.

Причина — явище, яке науковці називають emotional flooding, або «тотальним фізіологічним збудженням» — стан, коли тіло реагує так, ніби існує реальна загроза, наприклад, серце б’ється швидше, з’являється піт, тремтіння, прилив адреналіну. Організм поводиться так, наче вас переслідує небезпека.

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Як мозок «домальовує» загрози

За словами професорки психології Лізи Фельдман Барретт, мозок працює як система прогнозування, що перебуває в «темній, тихій коробці» — черепі. Він не має прямого доступу до реальності, тому постійно інтерпретує сигнали та спирається на минулий досвід.

Іноді це працює проти нас. Наприклад, якщо партнер під час сварки відводить погляд або замовкає, мозок може не просто зафіксувати дистанцію, а миттєво витягнути спогади про минулі втрати чи емоційно недоступних людей. Так формується реакція «це загроза».

Для людей, які мають певний досвід конфліктів, відкидання чи травми мозок стає надчутливим «прогнозистом небезпеки». Він намагається захистити, але робить це надто різко. Як результат, ми переходимо від мислення «ми» до мислення «я». Емпатія зникає, керує лише режим виживання.

Коли ми «регулюємо» одне одного

Було б зручно списати все на біологію, але взаємодія складніша. Наші емоційні стани впливають один на одного, ми можемо як заспокоювати партнера, так і підсилювати його напруження.

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Особливо гостро це проявляється у стосунках між батьками та дітьми. Коли дитина поводиться непросто, найкраща стратегія — зацікавленість, що саме вона намагається сказати поведінкою. Але у стані емоційного «переповнення» дорослі частіше реагують різко чи захищаються, замість того, щоб залишатися відкритими.

Як повернути контроль, коли «накриває»

Існує кілька інструментів, які допомагають не втратити себе.

Відстеження власного стану. Перший крок — навчитися помічати ранні сигнали «емоційного затоплення», як-от прискорене серцебиття, жар або напруженість. Саме ця усвідомленість створює коротке «вікно вибору» перед автоматичною реакцією. Це не відбувається миттєво, але з часом дозволяє реагувати м’якше та свідоміше.

Когнітивна переоцінка. Другий інструмент — свідоме переосмислення ситуації. Якщо колега різко каже: «Невже нам справді потрібна ця нарада?», мозок одразу пропонує інтерпретацію. Проте замість того, щоб прийняти її як єдину, варто поставити запитання, а що ще це може означати. Це не придушення емоцій, навпаки, придушення лише посилює напруженість, а тут йдеться про розширення варіантів реакції.

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Вихід із ситуації. Іноді найкраще рішення — фізично вийти з конфлікту, але не як уникнення, а як домовлена пауза з фразою на кшталт: «Мені потрібна перерва, я просто відійду на кілька хвилин».

Правило 20 хв. Перерва має тривати щонайменше 20 хв, адже цього часу достатньо, щоб тіло повернулося до базового стану. Важливо, чим саме зайняти цей час, наприклад, не прокручувати сварку в голові, а перемкнути увагу на щось інше. Це допомагає «розірвати» цикл емоційного підсилення. Цей підхід працює і в батьківстві. Наприклад, пояснення дитині, що дорослий бере паузу не як покарання, а щоб заспокоїтися, формує здорову модель поведінки.

Конфлікти неможливо повністю прибрати з життя, і в цьому немає потреби. Вони є частиною будь-яких стосунків, зокрема романтичних, родинних або професійних. Але ідея не в уникненні, а у здатності залишатися достатньо присутніми, щоб не втратити емпатію навіть тоді, коли мозок сигналізує про небезпеку.

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