Чому ми часто засуджуємо людей та що стоїть за нашими упередженнями

Чому ми часто засуджуємо людей / © Credits

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Кожен із нас хоча б раз ловив себе на думці «Я б ніколи так не зробив». Це може стосуватися будь-чого, наприклад, стилю життя, кар’єри, сімейних рішень, фінансів або навіть зовнішності. Нам здається очевидним, що наш вибір є найлогічнішим, а люди, які чинять інакше, просто не знають кращого варіанту, бояться змін або змушені миритися з обставинами.

Втім, сучасна психологія говорить про інше, про це йдеться у матеріалі видання Psychology Today. Дуже часто ми не можемо уявити, що інші люди можуть щиро цінувати зовсім інші речі. І саме це нерозуміння змушує нас вигадувати пояснення чужим рішенням, замість того щоб прийняти простий факт, що їхні пріоритети можуть бути іншими.

Ми по-своєму пояснюємо чужі рішення

Людський мозок прагне впорядкувати світ і зробити його передбачуваним. Тому, коли ми стикаємося з вибором, який суперечить нашим переконанням, нам легше знайти цьому пояснення, ніж визнати існування інших систем цінностей.

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Саме тому ми можемо думати, що людина живе у місці, яке нам не подобається, лише тому, що не має можливості переїхати чи припускати, що самотній друг обов’язково мріє про стосунки та дітей, просто поки що не зустрів «ту саму» людину.

Ми також можемо вважати, що люди, які постійно зайняті та ретельно планують кожну хвилину відпустки, просто ще не відкрили для себе переваги повільного ритму життя. Ті, хто обирає мінімалізм, іноді переконані, що безлад однаково дратує всіх. А прихильники активного способу життя можуть не розуміти тих, хто отримує задоволення від спокійних вечорів удома.

Ми оцінюємо інших через власні цінності

Подібних прикладів у повсякденному житті набагато більше, ніж здається. Можна вирішити, що людина, яка роками працює на одній посаді, просто боїться змін, хоча вона цілком задоволена своєю роботою. Хтось вважає, що дружба ніколи не може бути важливішою за сім’ю, та пояснює чужі близькі стосунки з друзями складними взаєминами з родичами. Комусь здається, що шлюб може бути щасливим лише за повної гармонії, тоді як інші пари роками живуть разом, регулярно сперечаються та водночас почуваються абсолютно щасливими. Ми можемо дивуватися раціону спортсменів, які день у день їдять однакову їжу заради спортивних результатів, хоча для них це не є жертвою чи обмеженням. Або бути переконаними, що люди, які купують інші речі чи обирають інші бренди, просто стали жертвами реклами.

У більшості випадків проблема полягає не у чужому виборі, а у тому, що ми автоматично оцінюємо його через призму власних бажань і потреб.

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Відкритість починається з самоусвідомлення

Психологи називають це метакогніцією — здатністю помічати власний спосіб мислення та усвідомлювати, що наш погляд не є єдино правильним. Навіть люди, які вважають себе відкритими та толерантними, нерідко ловлять себе на швидких оцінках чужих рішень. Так само й ми самі часто стаємо об’єктом чужих припущень і непомітного осуду.

Бути по-справжньому відкритою людиною означає не позбутися таких автоматичних думок назавжди, а навчитися вчасно їх помічати та ставити під сумнів.

Можливо, людина, яка живе у маленькому місті, зовсім не мріє переїхати. Той, хто зробив незрозумілий для нас вибір може бути абсолютно ним задоволений. А рішення, яке ми вважаємо компромісом, для когось є найкращим із можливих.

Приймати інших не означає погоджуватися з кожним їхнім рішенням, це означає визнавати, що різні люди можуть щиро прагнути різних речей та будувати щасливе життя за власними правилами. Здатність відмовитися від поспішних суджень, не вигадувати мотивів чужих вчинків і дозволити іншим жити відповідно до своїх цінностей — одна з найважливіших ознак психологічної зрілості.

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