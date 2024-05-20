Чому не варто вірити обіцянкам колишніх: розповідає гіпнотерапевт

Розставання – тяжкий етап життя, навіть якщо з боку здається, що рішення прийнято швидко і не обдумано, насправді в глибині душі, ви для себе все вирішили, задовго до фінального дзвоника.

Кожен з нас має минуле, і стосунки, в яких ми не були почуті. Згадайте хоч на мить, коли вас щось дратувало, ви казали це коханій людині, а у відповідь було: «Ага!». Скільки разів опісля ви повторювали те саме і нічого не змінювалось.

Психологи кажуть, що повторення – марна справа. Вас чують з першого разу, просто змінюватись не хочуть, не вважають за потрібне і сподіваються, що прийде момент, коли вам просто набридне грати роль довбача і ви змиритесь з реальністю. Коли ви від цього втомлюєтесь, то стаєте перед вибором: змиритись, чи піти та заспокоїти свої нервові клітини.

В одному з подкастів, цю тему підняв гіпнотерапевт Jim Curtis, а саме той момент, коли колишні намагаються повернутись з пустими обіцянками. Він вважає, якщо у вас закінчились стосунки, а людина, з якою ви розійшлись, намагається все повернути, обіцяючи, що зміниться на краще, змінить у собі все те, що вас дратувало весь цей час, ніколи не зробить того, що ранило вас, осяює вас своєю увагою та турботою і дарує подарунки, не вводьте самі себе в оману.

Такій людині не можна довіряти. Насправді будьте певні, що цей розрив був більш на користь вам, ніж йому. Адже, якщо людина може це зробити, вони мала б робити це раніше. Саме тоді, коли ви просили та справді вірили у зміни. Колишнім, надзвичайно ризиковано вірити, особливо в обіцянки, які до цього ігнорувались.

Звичайно, людина може у собі щось змінити, проабгрейдитися емоційно, та чи не на краще, аби ці зміни оцінив вже хтось інший, а не ви, грали своїм пробаченням у гусарську рулетку.

З кожним новим партнером ми змінюємось, засвоюємо свій урок, і опираючись на минулий досвід будуємо майбутнє. Час стирає з пам'яті болісні та образливі моменти та можливо, ми подеколи готові дати колишнім другий шанс, а чи є в тому сенс? Сподівання та надії що до іншої людини часто бувають марними, і повернувшись у ті стосунки, які були раніше, вони з часом стануть саме такі, як і раніше. Гірка правда.

Якщо ви вже вирішили порвати, перегорнути сторінки та жити далі, не озирайтеся, інакше колись, поглянувши назад, можна перетворитись на камінь, у якого більше не буде шансів змінитися і піти геть.

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