Чому негативні емоції важливі для нашого розвитку: розповідає психологиня

Якщо ми використовуємо гнів як інформацію, щоб краще оцінити ситуацію, ми можемо відповідним чином адаптувати свою реакцію, щоб покращити своє становище.

Якщо використовувати гнів належним чином, він допоможе нам рухатися позитивно до задоволення наших потреб і цілей. Гнів дає нам інформацію, яка дозволяє краще взаємодіяти з навколишнім світом.

Психологиня Чернова Людмила розповіла своїм підписникам, чому важливо приймати та переживати негативні емоції, чи приносять вони хоч якусь користь нашому організму.

Неконтрольований вияв таких емоцій, як гнів, може звичайно негативно вплинути на наші стосунки, але гнів — корисний. Окрім того факту, що вам потрібно випробувати неприємні емоції, такі як гнів, щоб справді розуміти, що таке щастя та задоволення, адреналін і гормони стресу можуть бути спрямовані на продуктивність, функціонуючи як еустрес.

Гнів — це не просто агресивна реакція. Він часто надає нам інформацію, яка дозволяє краще взаємодіяти з навколишнім світом, а також із самими собою. Якщо ми сприймаємо гнів як щось, що робить нас більш поінформованими, ми можемо відповідним чином адаптувати свою реакцію, щоб покращити власне становище.

Що варто пам’ятати про почуття й емоції:

Вони наші та мають для нас величезне значення;

Вони впливають на те, як ми живемо;

Кожна емоція впливає на наш настрій;

Ми відрізняємося одне від одного саме завдяки емоціям;

Одна і та сама життєва ситуація у кожного викликає різні емоції, почуття, стани та їхню глибину впливу на нас;

Важливо відстежувати звідки до нас прийшла емоція, що нас не тішить;

З позитивними емоціями все зрозуміло — вони дають нам енергію і сили йти далі;

Негативні емоції приносять психологічні негативні стани та на рівні тіла залишають негативні наслідки.

Ваші негативні почуття належать тільки вам. Ви маєте приймати їх та працювати над ними, а не перекладати провину на когось чи щось інше. Подумайте про те, щоб використовувати твердження "Я", коли говорите про те, що викликає у вас емоційну реакцію. Замість "Ти змусив мене відчути це" скажіть "Я відчув це", щоб ваші думки та почуття залишалися на передньому плані.

Аналізуйте свої психологічні стани та намагайтеся якомога скоріше "відпрацювати" негативні почуття. Негатив прийшов, ви його усвідомили та дали зворотний зв'язок, видихнули — та пішли далі жити.

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