Навіщо партнер постійно критикує вашу зовнішність: розповідає психологиня

"Маніпуляція зовнішністю" – це один із прихованих способів знецінення, який часто зустрічається у стосунках. Ви починаєте жити не для себе, а для того, щоб відповідати чиїмось стандартам.

Психологиня Людмила Чернова розповіла, що партнер може казати, що це турбота про вас, що “так буде краще для тебе” і ви самі почнете у це вірити, але чи дійсно ці слова про любов, можливо, про контроль і на жаль, це ознака токсичних стосунків.

Як розпізнати маніпуляцію

Чоловік може висловлювати незадоволення стосовно вашого вигляду: "Мені не подобається твоя зачіска", "Тут багато, а тут мало", "Зміни це і тоді я тебе кохатиму". Під тиском цих зауважень жінка поступово починає втрачати себе, намагається догодити партнерові. Вона змінює зачіску, стиль одягу, макіяж, навіть тіло – тільки б отримати бажане схвалення.

Однак важливо розуміти, це не турбота та не кохання. Коли зауваження жінки сприймаються як критика, а чоловічі коментарі вважаються "об'єктивною оцінкою" – це вже прояв нерівності у стосунках. Якщо партнер постійно акцентує на недоліках, це не турбота, а спосіб утримувати владу.

Чому чоловіки "маніпулюють зовнішністю" жінок

Самоствердження . Партнер, який постійно критикує вас, підіймає власну самооцінку. Він немовби заявляє: "Я красень, а ти до мене не дотягуєш, старайся більше".

. Партнер, який постійно критикує вас, підіймає власну самооцінку. Він немовби заявляє: "Я красень, а ти до мене не дотягуєш, старайся більше". Знецінення . Це не лише про зовнішність, а й про ваш внутрішній світ. Людина, яка постійно вас змушує змінюватися, не цінує вас такою, яка ви є.

. Це не лише про зовнішність, а й про ваш внутрішній світ. Людина, яка постійно вас змушує змінюватися, не цінує вас такою, яка ви є. Маніпуляція та контроль. Постійне невдоволення змушує жінку перебувати у стані напруги: вона боїться "не догодити", шукає схвалення та втрачає свою ідентичність.

Постійне невдоволення змушує жінку перебувати у стані напруги: вона боїться "не догодити", шукає схвалення та втрачає свою ідентичність. Прихована агресія. Критика зовнішності – це вторгнення на вашу емоційну територію. Вона руйнує настрій, змушує сумніватися у собі й поступово позбавляє впевненості.

Як захистити себе

Не виправдовуйтесь . Ви не зобов’язані пояснювати, чому вам подобається певна зачіска чи стиль одягу. Ваш зовнішній вигляд – це ваше рішення.

. Ви не зобов’язані пояснювати, чому вам подобається певна зачіска чи стиль одягу. Ваш зовнішній вигляд – це ваше рішення. Відстоюйте свої кордони. Якщо партнер наполягає на змінах, які вам не до душі, прямо кажіть, що це ваш вибір і він має його поважати.

Якщо партнер наполягає на змінах, які вам не до душі, прямо кажіть, що це ваш вибір і він має його поважати. Проаналізуйте стосунки . Якщо критика не має кінця та змушує вас почуватися невпевнено, задумайтесь, чи справді ці стосунки приносять вам щастя.

. Якщо критика не має кінця та змушує вас почуватися невпевнено, задумайтесь, чи справді ці стосунки приносять вам щастя. Пам’ятайте про самоцінність. Ніхто не має права вас знецінювати. Любов починається з прийняття, а не з вимог відповідати чужим ідеалам.

Памʼятайте, ви гідні кохання, яке приймає вас такими, якими ви є. Цінуйте себе та будуйте стосунки, де вас люблять за вашу унікальність, а не за відповідність чиїмось уявленням про "ідеальну жінку".

Ми також писали про те, чому інтроверти та екстраверти ніколи не зрозуміють одне одного.

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