Чому розумні люди краще «зчитують» інтелект інших

Дослідження, опубліковане в журналі Intelligence, виявило цікаву закономірність, а саме те, що люди з вищим рівнем інтелекту зазвичай точніше оцінюють інтелект інших.

Інтелект у психології — це не одна риса, а комплекс здібностей, наприклад, здатність вчитися та розуміти нове, логічне мислення, пам’ять, увага, мовні навички та адаптація до нових ситуацій.

Попередні дослідження вже показували, що люди можуть досить швидко оцінити інтелект інших навіть після короткого знайомства. Проте точність цих оцінок сильно різниться між людьми. Саме це і стало головним фокусом нового дослідження німецьких науковців, про це розповіло видання PsyPost.

Дослідження

У дослідженні взяли участь 198 осіб, переважно студенти, середній вік яких — 29 років. Учасникам показували 50 коротких відео, по 1 хв, де різні люди виконували прості завдання, як от, читали прогноз погоди, розповідали про особистий досвід, пояснювали значення термінів або брали участь у рольових сценах.

Після кожного відео учасники оцінювали інтелект людини за п’ятибальною шкалою. Далі самих учасників протестували на рівень інтелекту, здатність розпізнавати емоції, емпатію, риси особистості та задоволеність життям.

Результати

Не всі однаково «читають» інтелект. Дослідження підтвердило, що точність оцінки інтелекту суттєво різниться між людьми. Іншими словами, одні люди справді краще розуміють, наскільки розумний їхній співрозмовник, а інші — значно гірше. Розумніші люди — точніші судді. Головний висновок — люди з вищим інтелектом точніше оцінювали інтелект інших. Вони краще помічали важливі сигнали, наприклад, чіткість мовлення, словниковий запас, зміст відповідей та логіку висловлювань. Важливість емоційного інтелекту. Крім загального IQ, важливу роль відігравали здатність розпізнавати емоції інших і загальна задоволеність життям. Люди, які краще «зчитували» емоції, також точніше оцінювали інтелект.

Дослідники очікували, що важливими будуть емпатія, відкритість, соціальна цікавість і стать. Але цього не підтвердилося, ці фактори не покращували точність оцінки інтелекту.

Дослідники пояснюють, що учасники спиралися на об’єктивні сигнали, тобто не на інтуїцію чи враження, а на конкретні поведінкові ознаки, особливо те, як людина формулює думки, які слова використовує та наскільки чітко пояснює ідеї.

Тобто це не «шосте чуття», а радше аналітичне спостереження.

Важливе обмеження

Автори підкреслюють, що результати не є остаточними, адже учасники оцінювали людей у відео, а не у реальному спілкуванні, більшість учасників були студентами, частина — психологи, а це могло вплинути на їхню здатність «читати» поведінку. Тому у реальному житті результати можуть відрізнятися.

Це дослідження додає новий виток до нашого розуміння соціального сприйняття: здатність оцінювати інтелект інших, це теж навичка, яка частково залежить від власного інтелекту та емоційної чутливості. Проте головний висновок навіть глибший, ми бачимо інших не об’єктивно, а через власні когнітивні «фільтри». І іноді те, наскільки точно ми розуміємо інших, говорить про нас більше, ніж про них.

