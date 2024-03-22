Чому ви почуваєтеся самотньою у стосунках: пояснює психотерапевтка

Самотність у стосунках не обов'язково виникає через відсутність партнера, а може бути результатом недостатньої взаємодії та порозуміння в парі.

Почуття самотності здебільшого не пов'язане з фізичною відсутністю людей поруч, а з недоліками у взаємодії та порозумінні в стосунках.

Чому люди почуваються самотніми у стосунках та як це впливає на наше емоційне самопочуття, розповідає психотерапевтка Морган Катліп, яка надає підтримку під час психічного навантаження та вигоряння.

Відчуття незахищеності

Якщо ви відчуваєте, що не можете підняти певні теми чи проблеми, це може створити перешкоду для відкритого спілкування. Така захисна позиція може призвести до відсутності порозуміння, підтримки або рішучості, що зрештою сприятиме почуттю самотності чи ізоляції у стосунках. Це підкреслює важливість обговорювати проблеми або ділитися думками відкрито і без страху негативної реакції з боку партнера.

Відсутність інтересу

Якщо ваш партнер не проявляє інтересу до вас або вашого життя, це може призвести до відчуття відстані та нерозуміння, яке також може посилити почуття самотності.

Відсутність підтримки в скрутний момент

Якщо ви не відчуваєте, що можете розраховувати на свого партнера, коли він вам найбільше потрібен, це може створити відчуття вразливості.

Відсутність піклування

Недостатнє піклування та увага до потреб вашого партнера може призвести до відчуття недооціненості та недосяжності, що підсилює відчуття самотності.

Відсутність бажання

Коли ви не почуваєтеся бажаним або привабливим для свого партнера, це може спричинити відчуття відсутності зв'язку та підтримки, що також може призвести до почуття самотності.

Навіть у стосунках люди почуваються самотніми через різноманітні фактори, що впливають на якість взаємодії та сприйняття підтримки. Розуміння цих причин може допомогти подолати відчуття самотності та покращити стосунки.

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