Чому заводити нових друзів після 30 років стало складніше / © Credits

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Якщо ви хоча б раз пізно ввечері вводили у пошуку запит «Як знайти друзів після 30 років», то знайте, ви далеко не єдині, хто так робить. Це одна з найпоширеніших, але водночас найменш обговорюваних проблем дорослого життя, про це розповіло видання Womans`s World.

У школі чи університеті дружба виникала майже сама собою. Спільні заняття, гуртожитки, студентські вечірки та багато вільного часу створювали ідеальні умови для нових знайомств. Після 30 цей соціальний фундамент зникає, а нових можливостей для спілкування стає значно менше.

За даними опитування Talker Research, 69% людей погоджуються, що з віком знаходити близьких друзів стає набагато складніше. Дослідження також показують, що для формування справді міцної дружби потрібно близько 200 годин спільного часу. Коли графік уже заповнений роботою, дітьми, домашніми справами та турботою про близьких, знайти стільки часу здається майже нереальним.

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Чому після 30 років дружити складніше

Головна причина — великі життєві зміни. Переїзд до іншого міста, нова робота, народження дитини чи розлучення поступово руйнують соціальні зв’язки, які людина формувала у свої 20 років.

З віком ми втрачаємо середовище, де дружба виникає сама собою. Більше немає аудиторій, студентських компаній чи гуртожитків, які автоматично знайомлять людей між собою. На відміну від дитинства, коли спілкування було важливою частиною повсякденного життя, дорослим доводиться свідомо знаходити для нього час серед десятків інших обов’язків.

Почніть із тих, кого вже знаєте

Перш ніж шукати нових друзів, варто переглянути список контактів у телефоні. Часто мовчання не означає втрату інтересу, а банальну зайнятість. Робота, переїзди та нові життєві обставини можуть непомітно віддалити навіть найближчих людей.

Замість повідомлення «Треба якось зустрітися» напишіть щось конкретне, наприклад, «Сумую за тобою. Може, прогуляємося цього тижня?» чи запросіть на каву у вівторок. Доросла дружба не потребує масштабних планів, вона тримається на регулярній присутності одне у житті одного.

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Не недооцінюйте випадкові знайомства

Не кожна людина має стати найкращим другом. Колеги, сусіди, бариста, який пам’ятає ваше замовлення, чи бібліотекар, який впізнає вас в обличчя, — це так звані «слабкі соціальні зв’язки». Дослідники вважають, що саме вони позитивно впливають на відчуття приналежності до спільноти та психологічне щастя.

Привітання, коротка розмова, запам’ятати чиєсь ім’я чи поставити уточнювальне запитання — саме з таких дрібниць дуже часто починається справжня дружба.

Хобі

Дружба рідко народжується на самоті. Вона виникає там, де люди регулярно бачаться. Саме тому експерти радять частіше обирати групові заняття, як от книжкові клуби, мовні курси, спортивні тренування, бігові спільноти, волонтерські проєкти, коворкінги чи творчі майстер-класи. Гончарство, в’язання, випічка, садівництво, пілатес, уроки серфінгу чи акварельного живопису — усе це не лише допомагає відпочити, а й створює природний простір для спілкування і популярність таких спільнот стрімко зростає.

Користь хобі підтверджує і наука. Дослідження, опубліковане у 2022 році в National Library of Medicine, описало понад 600 способів, якими дозвілля може позитивно впливати на здоров’я. Ефект залежить від самої людини, обраного заняття та того, чи займається вона ним самостійно, чи у компанії, однак фахівці сходяться на думці, що хобі покращують загальне самопочуття та якість життя.

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Після 30 років дружба перестає бути випадковістю і стає свідомим вибором. Вона народжується не завдяки ідеальному моменту, а через маленькі, але регулярні кроки. І хоча доросле життя більше не створює умов для знайомств, воно дає іншу перевагу — можливість будувати стосунки з людьми, які справді близькі вам за цінностями, інтересами та стилем життя.

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