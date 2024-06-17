Чому жінкам важливо, щоб їх чули: розповідає клінічний психолог

Канадський клінічний психолог Jordan Peterson у подкасті каналу HawkMotivation поділився зі слухачами цікавою інформацією що до того, чому важливо слухати жінку.

Одна з речей, яку треба розуміти про жінок - це те, що їх необхідно слухати та чути. Жінки більш чутливі до негативних емоцій, ніж чоловіки.

У середньому, жінки більш компромісні, це пов'язано з материнською складовою їх особистості, саме це робить їх більш чутливими до негативних емоцій. Можна назвати це "вбудованою системою виявлення загроз".

Коли цей механізм спрацьовує, якщо поруч є чоловік, жінка поділиться з ним своїми турботами. Чоловіку може здатися, що у всіх її словах і переживаннях велика кількість "помилкових спрацьовувань", бо її будуть хвилювати речі, які, можливо, не є такими, як вона їх бачить. А чоловік взагалі не буде вбачати у чомусь проблему.

За половину з того, про що вона говорить, можливо, і не варто переживати, але вона потурбується про все раніше за чоловіка. Іноді, відчує біду раніше за нього. Це одна з причин, чому жінки є ініціаторами приблизно 75% розлучень і можна було би сказати, якщо вона подала на розлучення, проблема в ній, але на практиці це далеко від істини. Звичайно, ситуації та обставини бувають різні, але статистично вони розуміють, що не так у стосунках, раніше за чоловіка.

Жінка буде чимось стурбована і завжди спробує донести свої хвилювання до чоловіка, а от він, якщо йому не все одно, спробує відразу розв'язати проблему. Та на жаль, це не допомагає, оскільки конкретики у жіночому хвилюванні може бракувати. Емоційно вона розуміє, що щось не так і часто описово пояснює це чоловіку, який просто не бачить всієї картини. Тож їй доводиться тинятися й говорити про все, що може бути проблемою або пов'язано з нею. Від цього чоловік втомлюється, опускає руки та просто перестає помічати її, та слухати. Це помилка! Треба дати жінці час на відчуття, підтримати її та згодом переживання здобудуть конкретний образ, проти якого вже треба виступити чоловіку. Не раніше, не пізніше.

Це справжня майстерність. Хтось скаже, що це неможливо, нереально піймати її думки що мандрують, а от чоловіки, які живуть у довгому шлюбі напротивагу вашим сумнівам скажуть, що з пів слова розуміють власних дружин і з одного її погляду знають, що насувається якась "емоційна буря". Можливо вона буде безпідставна і пройде повз, а можливо, і це понад 50% випадків, жіноча логіка спрацьовує на "ура!".

Якщо ви справді любите її, це прийде само собою. І якщо вона любить вас так само сильно, то у вас не буде проблем у з'ясуванні, коли вислухати, коли говорити, а коли слова взагалі не потрібні.

Стосунки – це робота, робота двох людей і спілкування та вміння чути одне одного – запорука "гри у довгу".

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