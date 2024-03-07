Чому жінки притягують маніпуляторів і аб'юзерів у своє життя та як допомогти собі

Він раптово кричить, хоча ще хвилину тому ніжно гладив по голові. Ви відчуваєте провину, хоча нічого поганого не зробили. Ви нервово думаєте про те, наскільки добре усе починалося, і щиро не розумієте, чому на вас сукня, яка вам не подобається і зовсім не залишилося друзів.

Хто такий маніпулятор та абʼюзер, чому жінки їх притягають та як їх позбутися — читайте далі.

Як зрозуміти, що він маніпулює: 9 головних ознак

Про те, що вами маніпулюють, зрозуміти досить складно. Як правило, ви будете відчувати почуття провини й боятися думати, що можете насправді бути жертвою маніпулятора. Однак є ознаки, які вказують на маніпуляції практично одразу:

у вас викликають почуття провини;

вас постійно оцінюють;

вас виводять на жалість і співчуття;

вас змушують жити в подвійних стандартах;

ви відчуваєте конкуренцію в парі;

вас намагаються переробити;

ви не можете зрозуміти причину “біди у відносинах і чітко її описати;

партнер мовчить, щоб мучити вас;

партнер не дає чітких відповідей.

8 популярних маніпуляцій

Техніка “ближче-далі”. Він часто пропадає, змушує нервувати й постійно “зайнятий”. Він тримає жінку у напрузі й робить все, щоб вона хвилювалася. Як нагорода пропонує краплю уваги.

Приниження. Часто звертає увагу на недоліки та порівнює з іншими. Як результат — у жінки з’являється маса комплексів, занижена самооцінка і майбутнє вона бачить тільки з цим чоловіком, адже він приймає її з таким багажем “недоліків”.

Загроза конфлікту. Жінка наперед знає, що якщо вона не вчинить так, як вимагає того її партнер, на неї чекає буря негативу. Зупинити його неможливо, а запобігти просто, — зробивши “як він сказав”.

Режим “вмов мене”. Чоловік вдає, що чогось не хоче. Жінка порушується питаннями про те, чому так. Основна мета такого методу — змусити її переживати й не дати можливості хоч на секунду розслабитися. У результаті починається нескінченна гра “завоюй його увагу або схвальний кивок головою”. Основна мета гри та одночасно нагорода — іскорка в його очах. Якщо пощастить, можна почути у відповідь щось із серії: “Вибач, я не чув. Ти щось казала?”.

Різка зміна настрою. Ось він м’який і дбайливий, минає секунда — і він повна протилежність. Такі перепади настрою аргументують тим, що партнерка винна у цьому. Але ще секунда і він знову стає білим і пухнастим.

Техніка “на повідку”. Його немає довгий час, тут він звалюється на вас, як сніг на голову. Вся ця раптовість супроводжується його стандартним “привіт, як справи”. А далі… нічого. Абсолютно. Далі за цей “стандарт” він не йде. Чоловік у такому разі займає дуже зручну позицію: не допускає емоційного зв’язку з жінкою, але водночас створює видимість, що вона є. Тут два варіанти: або жінка не хоче розуміти, або вона реально не розуміє, що у таких стосунках немає перспективи.

Тиск на жаль. Він майстер ділитися життєвими оповіданнями, від яких прямо таки ком у горлі з’являється і сльози на очі навертаються. І відразу вона кидається рятувати нещасного, пропонуючи свою увагу, секс, гроші, що завгодно. Насправді у 9 із 10 випадків ці історії — вигадані. Коли жінка сама дозволяє маніпулювати, інтерес чоловіка розгорається ще більше.

Які жінки піддаються маніпулюванню?

Маніпулятори націлені на жінок, які не можуть сказати “ні”, постійно знаходять у собі безліч недоліків, не мають чіткої життєвої позиції, сформованого внутрішнього стрижня і навіть не розуміють, що їм від життя взагалі треба.

До групи ризику належать і ті жінки, у яких слово “самотність” викликає страх — вони сумніваються в собі, не відрізняються рішучістю. Можуть робити чоловікові дорогі подарунки, щоб зрештою, якщо дуже пощастить, почути у відповідь довгоочікуване “ти молодець”.

Сумно і те, що такі жінки самі шукають чоловіка-маніпулятора. Причина в тому, що вони звикли бути під чиїмось контролем: у дитинстві ними маніпулювали батьки, вчителі та інші впливові дорослі.

У результаті жінки у стосунках з чоловіками-маніпуляторами з часом навіть не можуть визначитися, чого вони хочуть насправді. Швидко зникає власна думка. Вони знову перетворюються на маленьких дівчаток: їм нічого не можна і кожен їхній крок визначається іншою людиною. Така поведінка перевертає їхню психіку з ніг на голову, робить усе, щоб вони навіть не думали про свої бажання і забували про свої потреби. Нерідко вони обтяжують себе питанням: “Що я зробила цього разу не так?”. Жити так, як хоче він — такий принцип їхніх стосунків.

Як протистояти маніпулятору

Попрацюйте над своєю самооцінкою. Коли жінка впевнена і задоволена собою, інтерес маніпулятора до неї одразу згасає. Вона впорається і без його подачок, бо знає, чого варта. Для цього потрібно попрацювати над собою та своїми проблемами. Знайти корінь всього зла, який змушує вас сумніватися в собі та своїх діях, і зрубати його нарешті.

Не піддавайтеся. Ви маєте чітко розуміти свої особисті межі. Знати, що ви хочете. Бути сильною. Він тисне? Злиться? Принижує? Ніяких проблем! Просто покажіть, що у цій маніпуляції є лише один гравець — і це він сам. А ви не збираєтеся брати участь у його іграх.

Не виправдовуйтесь. Маніпулятори найчастіше змушують жінку відчувати провину, жалість до себе самої й до нього, соромитися своїх бажань та думок. Але насправді саме ці “сильні”, “самодостатні” чоловіки виявляються найневпевненішими й надламаними. Вам потрібно не забувати про це і в жодному разі не витрачати свої емоції, енергію та сили на нескінченні суперечки та пояснення.

Зведіть нанівець свої страхи. Відмовтеся від страху залишитися однією й гнітючого питання: “А кому я взагалі потрібна?”. Те, що ви транслюєте у всесвіт, відбивається на вас. Пам’ятайте, що мета вашого життя — це не боротьба з чоловіками та із самою собою. Маніпуляції — це не історія про щасливе життя та кохання. Ваше завдання: насолоджуватися життям, бути щасливою та самодостатньою.

Абʼюзер — це...

Абʼюз в перекладі означає “насильство”. Воно може бути економічним, фізичним, сексуальним і емоційним. Найчастіше аб’юзери знаходять собі людей, які або свідомо, або несвідомо люблять перебувати в ролі жертви. Як кажуть психологи, це дуже сильний союз, бо в ньому є залежність — жертва залежить від абʼюзера, і навпаки.

Абʼюзивні стосунки — це такі взаємини, у яких одна людина (аб’юзер) шляхом насильства (фізичного, сексуального, психологічного або економічного) порушує особисті кордони іншої. Таким чином аб’юзер хоче придушити волю іншої особи і підкорити її.

Психологи називають три головні ознаки аб’юзу:

Знецінення почуттів іншої людини. Наприклад, коли одна людина каже іншій “ти дурна”, “усе, що стосується тебе, неважливо” тощо. Почуття образи. Коли хтось намагається вас переконати, що його/ її прохання дуже важливі, а от ваші образи, почуття і прохання — це просто надумані дурниці. Фізичне чи сексуальне залякування.

Згідно зі статистикою, у відносинах між чоловіком і жінкою в 90% випадків абʼюзером виступає саме чоловіча сторона. Адже вони мають більш стійку психіку і превалюють у фізичній силі. Багато жінок часто не підозрюють, що потрапили не до “прекрасного принца”, а до безпринципного чоловіка-тирана.

Чому жінка не може розірвати стосунки з абʼюзером

Люди часто не розуміють межу між турботою та аб'юзингом. Людина відчуває емоційну та фізичну прив'язаність до партнера-абʼюзера:

дуже часто абʼюз сприймають як турботу;

людина не помічає ніякого насильства, якщо він виявиться в звичному з дитинства сценарії. Наприклад, партнер нагадує батька, який суворий, пред'являє непосильні вимоги до дитини, владний. У цьому випадку любов асоціюється з насильством.

Як допомогти собі

Для початку потрібно знайти того, хто став у вашій історії джерелом переконання “любов — насильство”. Пригадайте, поведінка кого з ваших близьких нагадує нинішній стан стосунків. Це важко зробити, адже психіка стоїть на захисті від травмуючих спогадів. Зрозуміти, що партнер — це заміна вашої близької людини (батька, наприклад). Діти не можуть не любити тата чи маму, тому що вони від них залежні. Так само й у стосунках з абʼюзером. Ваша внутрішня дитина не хоче насильства, вона хоче любові. Але у вашому розумінні любов дорівнює насильство. Позбавтеся від відчуття провини. Провина виникає через ваші переконання, що, якщо з вами так поводяться, значить, ви цього варті, з вами щось не так і ви нікому більше не потрібні. Розширюйте коло спілкування, адже у стосунках з абʼюзером воно обмежується та контролюється.

Раніше ми писали, як уникнути абʼюзу на роботі.

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