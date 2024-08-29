Чому жінки зраджують: розповідає психологиня

Попри те, що соціальні норми та стереотипи часто зображують зрадниками саме чоловіків, статистика говорить про те, що відсоток чоловічих та жіночих зрад становить 50:50.

Психологиня Людмила Чернова поділилася з підписниками своїми думками та досвідом, чому жінки починають зраджувати та чи відрізняються чоловіча та жіноча зради.

Хоча здається, що між ними немає великої різниці, насправді вона існує. В основному, жінки більш схильні до зради, коли відчувають значну емоційну холодність у стосунках. Коли відсутні почуття та розуміння того, хто вона і чому її люблять. Ця невпевненість може стати причиною для зради.

Здається, що рішення просте: достатньо, щоб партнер щодня нагадував їй, яка вона чудова, розумна та як сильно він її кохає. Якби він постійно повторював, що вона — його щастя, цього могло б бути достатньо.

Також однією з причин може бути те, що у сучасних жінок збільшилася кількість обов'язків. Завдяки феміністичним поглядам і фінансовій незалежності жінки менше схильні йти на компроміси. Тепер у них є більше можливостей для пошуку емоційного та сексуального задоволення, якого не вистачає у стосунках.

Коли жінка бореться з заниженою самооцінкою, зрада — ніби підтвердження її бажаності поза стосунками. Здається, що романи надають її особистості цінності, але коли вони закінчуються, вона може відчуває себе невпевненою та нікчемною.

Цікаве спостереження полягає у тому, що чоловіча зрада вмотивована саме сексуальним аспектом відносин, у той час, як жінки роблять це, щоб задовольнити свої емоційні проблеми. У випадку емоційного роману секс взагалі не є частиною рівняння. Незалежно від того, чи є роман фізичного, чи емоційного характеру, жінка може зраджувати, тому що жадає розмови, співпереживання, поваги, відданості, обожнювання, підтримки чи іншого зв’язку, якого бракує у стосунках з постійним партнером.

Хтось може сказати, що емоційної зради не існує, проте багато стосунків зростають саме в "емоційному ґрунті".

Деякі жінки починають стосунки з ідеалізованим чоловіком. Вони бачать у ньому те, що хочуть. І коли з часом ілюзорність зникає, їй на зміну приходять розчарування, біль і розтрощені надії. Коли жінка почувається самотньою у відносинах, навіть якщо у родині є діти, вона може шукати емоційної підтримки осторонь.

Отже, основною причиною жіночої зради є відчуття емоційної холодності та відсутність емоційної підтримки з боку партнера. Перший крок до покращення стосунків — це чесність одине з одним щодо власних бажань і потреб. Чим більше ви будете відкрито та чесно обговорювати свої почуття та очікування, тим більше шансів буде повернути колишні почуття.

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