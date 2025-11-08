Чи можуть стосунки бути одночасно гарними та поганими / © Credits

Реклама

Можливо вам знайома ситуація, коли ви прокидаєтеся поруч із партнером і здається, що ось воно, щастя. А вже за кілька годин — сварка, образа та мовчанка. Психологи називають це амбівалентністю — коли в одних і тих самих стосунках співіснують і сильна любов, і глибоке розчарування, про це розповіло видання Psychology Today.

Традиційно психологи вимірюють задоволеність за шкалою від 1 до 7:

1–2 — повна незадоволеність

3–5 — щось посередині

6–7 — повне щастя

Але що насправді стоїть за цією «серединою». Сьогодні, психологи пропонують новий підхід, у якому позитивні та негативні почуття — не протилежності, а дві окремі осі, які перетинаються. Так утворюються чотири типи стосунків.

Реклама

Типи стосунків

Переважно позитивні. Тут все просто, партнери відчувають сильні позитивні емоції та мінімум негативу. Є довіра, підтримка, близькість і немає хронічних конфліктів. Це той «золотий стандарт», до якого прагнуть пари. Переважно негативні. Постійні сварки, образи, холодна байдужість. Партнери залишаються разом лише через бар’єри — спільна іпотека, діти, страх самотності чи осуду. Такі стосунки рідко виживають без кардинальних змін. Байдужі. Ні болю, ні радості. Ви радше сусіди, ніж коханці. Усе настільки спокійно, що вже не хочеться намагатися. Байдужість партнерів один до одного часто сприймається як така ж болісна, як і ворожість. Амбівалентні. Ось тут все цікаво. Це той тип, коли сьогодні ви обіймаєтесь до ранку, а завтра — кидаєте гучні фрази на кшталт «я так більше не можу». Тут є і любов, і напруга. Такі стосунки, як емоційні гойдалки: запал і ніжність чергуються з ревнощами, недовірою та драмою.

Амбівалентність — не завжди про пристрасть

Хоч іноді здається, що «пристрасть — це і є буря», психологи попереджають, що стабільні стосунки не повинні бути каруселлю. Саме амбівалентні стосунки — найвиснажливіші.

Найчастіше така динаміка виникає, коли один із партнерів має тривожний тип прив’язаності — коли любов переплітається зі страхом втрати. Такі люди можуть бути надзвичайно ніжними, але й надмірно вимогливими, ревнивими та підозрілими. Це створює замкнене коло: «я боюсь тебе втратити — тисну на тебе — ти віддаляєшся — я боюсь ще більше». З часом партнер, який відчуває постійний тиск, починає виснажуватися.

Байдужість — не менше зло

Психологи кажуть, що краще вже сварка, ніж мовчанка. У байдужих стосунках емоційний контакт зникає, тож пари починають жити «паралельно». Це момент, коли більше не болить — але й не гріє. Зазвичай саме після цієї «мертвої зони» хтось із партнерів вирішує піти.

Чи можна врятувати амбівалентні стосунки

Так, якщо обидва партнери готові працювати. Ключ — зменшити негатив, а не лише «збільшити позитив». Варто спробувати:

Реклама

Відстежувати тригери. Зверніть увагу, коли саме виникає конфлікт: після роботи, під час обговорення фінансів або у моменти невизначеності. Розвивати безпечну прив’язаність. Це про довіру, чіткі межі та вміння бути окремими, без розвитку зв’язку. Сповільнювати реакції. Перед тим як відповідати на провокаційну фразу, зробіть паузу. Емоції — це не інструкція до дії. Звернутися до терапії. Сімейна чи індивідуальна терапія допомагає зрозуміти, чому любов викликає страх і навчитися будувати стабільність без втрати емоційності.

Стосунки не обов’язково мають бути ідеальними, щоб бути вартими зусиль. Але якщо «гойдалки» стали нормою, якщо любов частіше болить, ніж підтримує — це вже не романтика, а сигнал, що пора щось змінювати. Кохання — це не про постійний адреналін, це про стабільність, вибір і спокій, які залишаються навіть після бурі.