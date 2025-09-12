Чи справді чоловіки романтичніші за жінок / © Credits

Видання Psychology Today розповіло, що реальність зовсім інша. Насправді чоловіки не лише здатні на глибокі почуття, а й часто гостріше потребують емоційної близькості та стабільності у стосунках, ніж заведено вважати.

Дослідження, опубліковане в Scientific American під назвою Romantic Relationships Matter More to Men than to Women, свідчить, що чоловіки прагнуть стабільних стосунків не менше, а часто й більше за жінок. Чому так?

Чоловіки отримують більше переваг від романтичних стосунків. Подружнє життя позитивно впливає на їхнє фізичне і психічне здоров’я: неодружені чоловіки частіше відчувають стрес, депресію, а їхня тривалість життя може бути коротшою.

Вони рідше ініціюють розриви та глибше переживають емоційний біль, коли стосунки закінчуються.

У багатьох культурах чоловіків виховують так, щоб вони менше розвивали емоційні навички або не підтримували тісні емоційні зв’язки з друзями-чоловіками чи родичами. Це формує «непокриті емоційні потреби», які чоловіки намагаються задовольнити через глибокі романтичні стосунки.

Отже, прагнення чоловіка до стабільності та емоційної близькості часто сильніше, ніж заведено вважати.

Чоловіки кажуть «Я тебе кохаю» першими

Чоловіки частіше першими зізнаються у коханні. Це не залежить від культури та спостерігається у різних країнах.

Коли чоловік каже: «Я тебе кохаю», він відкриває свої почуття, стає вразливим і показує готовність до серйозних стосунків.

Це також сигналізує, що він потребує взаємності та емоційної підтримки. Такий крок часто ризикований, адже нерозділене кохання може завдати сильного емоційного болю.

Міфи про «чоловіків — сексуальних машин»

Чоловіки також потребують кохання та емоційної близькості. Їхні сексуальні потреби можуть бути ширшими, але бажання кохати та бути коханими часто навіть гостріші, ніж у жінок.

Це спростовує міф, що чоловіки «неромантичні» чи «неемоційні». Насправді вони здатні на глибокі почуття і відданість, а їхні романтичні дії можуть бути такими ж або навіть вираженішими, ніж у жінок.

Що це означає для стосунків

Взаємна емоційна підтримка важлива для обох партнерів. Розуміння того, що чоловік теж має емоційні потреби, допомагає будувати гармонійні стосунки. Не обмежуйте чоловіка стереотипами. Його прагнення до романтики не завжди проявляється традиційними жестами. Увага, слухання і турбота теж форми кохання. Дозвольте відкриватися. Заохочуйте чоловіка висловлювати почуття і не жартуйте з його вразливості.

Чоловіки можуть бути романтичними, потребують кохання та емоційної підтримки так само, як і жінки, а іноді вони навіть більше прагнуть стабільності, готові віддавати та бути вразливими. Важливо відкидати старі стереотипи та будувати стосунки на взаєморозумінні, довірі й відкритості сердець.