Чи справді романтика — це не завжди про близькість / © Getty Images

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Виявляється, романтичні жести — це ще не доказ глибоких стосунків. Видання Psychology Today розповіло, що романтика може бути лише оболонкою, якщо за нею не стоїть справжнє відчуття безпеки, довіри та відкритості.

Багато людей вважають, що чим більше романтики, тим кращі стосунки. Але це міф. У клінічній практиці психологи часто бачать приклади, коли зовні ідеальні, «кінематографічні» пари, у яких є все, крім емоційної глибини. Один із прикладів, наприклад, клієнт, талановитий музикант, який писав серенади, дарував подорожі та квіти, але при цьому пройшов через п’ять шлюбів і стільки ж розлучень. У його стосунках завжди було багато ефектної романтики, але бракувало близькості.

Що таке справжня інтимність

Інтимність — це не секс і не романтичні прояви. Це здатність «безпечного» відкриття себе іншій людині. Інтимність — це коли тебе не лише бачать, а й по-справжньому чують. Коли можна бути собою без страху бути засудженим або відкинутим.

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Інтимність має багато форм:

Емоційна — здатність ділитися почуттями, навіть вразливими;

Інтелектуальна — вміння говорити про власні ідеї, плани, погляди;

Історична — розповідати про своє минуле без страху;

Духовна — обговорення віри, переконань і глибоких цінностей;

Сексуальна — не лише про фізичну близькість, а про безпечне розкриття своєї сексуальності.

Інтимність — не завжди секс

Це одна з найбільшої плутанини. Секс — не завжди про близькість. Інтимність — не завжди про секс. Люди можуть мати інтимні, довірливі зв’язки з друзями, родичами чи колегами, де немає жодної романтики чи сексуального підтексту. І, навпаки, можна бути у сексуальних стосунках без жодного відчуття справжньої близькості.

Ідеалізація кохання — нарцисична пастка

Ми часто закохуємося у власні фантазії про партнера. Жінка мріє, що її обранець буде розуміти її з півслова, даруватиме подарунки без приводу, ідеально відчуватиме її настрій. Чоловік уявляє ідеальну жінку, яка розділяє його хобі, завжди позитивна та турботлива. Але це не справжнє кохання, це так зване нарцисичне кохання, коли ми любимо не людину, а своє відображення у ній.

Справжнє кохання

Справжня любов — це прийняття. Це коли ви можете бути собою, без масок. Це коли партнер бачить вас у різних станах: у захваті, у втомі, у сльозах і не тікає. Коли ви не боїтеся зізнатися у своїх слабкостях. Це не завжди красиво, зате чесно.

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Любити — це не милуватись однаковістю, це здатність жити поруч із інакшістю та не ламати її.

Важливість романтики

Романтика не погана. Вона — приємний елемент стосунків, але важливо не сплутати її з фундаментом. Тільки на романтиці не збудуєш міцний дім. Вона мов свічка, створює атмосферу, але не обігріє. Щоб було тепло — потрібна близькість. Тож, коли наступного разу хтось приготує для вас вечерю чи подарує букет, запитайте себе:

Я можу бути собою поряд із цією людиною?

Чи знаю я її справжню?

Чи говоримо ми про глибокі речі, чи лише обмінюємося милостями?

Бо найцінніше, чого ми всі насправді прагнемо — бути по-справжньому побаченими, почутими та прийнятими. Романтика — це красиво. Інтимність — це глибоко і коли вони поєднуються, народжується справжнє, зріле кохання.