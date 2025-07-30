Чи варто говорити подрузі про зраду її чоловіка: поради психологині

Чи варто говорити подрузі про зраду її чоловіка / © www.credits

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З одного боку — бажання сказати правду, з іншого — страх завдати їй болю чи втратити дружбу. Своїми думками щодо того, що ж робити у такій ситуації поділилася психологиня Людмила Чернова, яка пояснила, що це не просто життєва історія, це моральна дилема, у якій немає єдиного правильного рішення, є лише ризики.

Говорити чи мовчати

Якщо сказати, ви ризикуєте зруйнувати її шлюб. Навіть якщо ваші наміри щирі, це може обернутись проти вас, адже вона може не повірити, звинуватити у заздрощах або навіть припинити спілкування.

Якщо мовчати, ви наче стаєте співучасником зради. Ви несете моральну вагу того, що знали, але не сказали. Це може боліти роками і вам, і їй, коли правда вийде назовні.

Якщо натякнути, не факт, що вона сприйме це серйозно чи зрозуміє ваш посил.

Думка психологині

Психологиня радить відштовхуватися не від емоцій, а від наміру допомогти, з повагою до особистих кордонів іншої людини.

Перш ніж діяти, запитайте себе:

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Чи знаю я подругу достатньо добре?

Вона з тих, хто хоче знати правду, навіть болючу?

Чи перебуває вона в емоційно залежних або токсичних стосунках?

Чи зможу я сказати це так, щоб не травмувати її ще більше?

Стратегія дій

Психологиня Людмила Чернова ділиться історією з власної практики:

«До мене звернулась клієнтка з дилемою, вона дізналась, що чоловік її близької подруги їй зраджує. Вона була розгублена, хотіла сказати, але боялась зруйнувати шлюб. Ми розробили план: спочатку вона спробувала м’яко поговорити з подругою, чи не підозрює вона чогось. Виявилось, подруга нічого не знала. Тоді жінка звернулась до чоловіка та запитала його про причини зради, дала йому можливість чесно вийти з ситуації. Вони домовились, що він завершить ці стосунки та повернеться до дружини. Він дотримався обіцянки. Згодом подруга таки дізналась правду, але вже була готова. Подружки залишились близькими, а пара зуміла налагодити шлюб. Усе вирішилось не драмою, а порозумінням».

У деяких випадках спроба «відкрити очі» подрузі закінчується сваркою чи навіть розривом дружби. Люди у складних стосунках можуть заперечувати правду та вважати того, хто її озвучив, ворогом.

Як це правильно озвучити

Не драматизуйте. Спокійно скажіть, що вам відомо, без деталей, які травмують.

Підкресліть, що говорите не з осуду, а з любові та турботи.

Дайте їй простір. Не тисніть і не змушуйте щось робити.

Підтримайте, будьте поруч, як би вона не відреагувала.

Пам’ятайте

Зрада — це вибір її чоловіка, а не її вина. Не змушуйте подругу виправдовувати його чи себе.

Ваша мета — не «викрити зрадника», а підтримати подругу, навіть якщо вона вирішить залишитись у цих стосунках.

Мовчання — іноді теж зрада, але сказана правда без емпатії може бути ще гіршою.

Іноді найцінніше, що ми можемо зробити для подруги — не сказати, а бути поруч, якщо вона сама дізнається. Не судити, не підштовхувати, не критикувати, а просто бути тією, хто тримає за руку, коли здається, що світ розвалюється.

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Дружба — це не лише сміх і вечірні дзвінки. Це ще й вибір бути чесною, обережною та турботливою, навіть у найболючіших ситуаціях.