Діти, свекруха, теща, друзі: як зберегти стосунки, коли в них втручаються

Як би ми не намагались зберегти стосунки з кимось удвох, завжди знайдеться третя сторона, яка може з поганими, чи добрими намірами, втрутитись у «дует кохання». Хто ці треті особи і що їм треба, сьогодні вам розкажемо.

Як часто буває, зустрілися, покохали один одного і зрозуміли, що це та сама любов. Хочеться бути лише удвох і назавжди. Взялися за руки і закрутилися в стосунках. Все робите разом, все для двох. Починаєте налагодження побуту і планування спільного майбутнього. Створення ідеального комфорту для двох.

Але не все так просто, каже психологиня Людмила Чернова. Приходять труднощі, а без них нікуди, адже постійної ідилії немає і саме спільне подолання тих труднощів стає цупким клеєм стосунків.

Однією з таких труднощів може стати третя сторона і ваша пряма лінія стосунків перетворюються вже на трикутник. Це можуть бути сторонні, або ж і не зовсім сторонні люди, щобільше, це можуть бути родичі, та близькі, що вносять смуту у ваші взаєминам.

А мова йде саме про:

коханців, коханок -вони можуть з’явитися в стосунках тільки тоді, коли з цими взаєминами уже щось було не так. Погодьтеся, ну не буває такого, що ви йдете в магазин по хліб і у вас все добре, а виходите звідти з коханцем у торбі. Наша зацікавленість іншою особою не виросте на ґрунті щастя у парі.

дітей від колишніх шлюбів – ваш партнер відчуває ревнощі, коли любов і увага поділяються між ним і дитиною. На жаль, тут нічого не поробиш і це треба прийняти. Тим паче, що колишні стосунки закінчилися, хто у тому винен, вже не ваша справа, а от дитина точно не винна, що більше не має цільної родини.

тещу і свекруху – коли на горизонті є людина, яка все знає, хоче контролювати і все має бути так, як сказала вона, бо ви – діти, а мати знає краще. Тут теж, мало що поробиш і залишається зберігати холоднокровність.

Все це може знищити родину, тому, аби ніяка третя особа не мала впливу на ваші стосунки, говоріть про це, спілкуйтеся один з одним, озвучуйте те, що вас турбує. Діліться один з одним своїми переживаннями і чуйте один одного, не залишаючись байдужими до почуттів один одного.

Обирайте правильну стратегію поведінки з тими «кому щось не так» і разом вирішуйте, що важливіше для того, щоб ваші взаємини були міцними, а ті хто поряд не ображалися і жили своє життя.

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