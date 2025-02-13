Застосунки для знайомств: 5 тривожних сигналів і 4 поради з безпеки від експертки

Програми для знайомств дали початок багатьом успішним стосункам і щасливим сім'ям. Але всім відомо, що не кожен, хто має сторінку в додатку для знайомств, має серйозні наміри.

Якщо ви користуєтеся застосунком для знайомств, ви знаєте, що там можна зустріти когось, чиї фотографії видаються такими, наче вони були зроблені на телефон-розкладачку 2010 року, когось, чий профіль показує, що у нього немає сорочок або штанів, і когось, хто забуває зняти обручку перед зніманням фото для профілю.

Це все дуже очевидні тривожні сигнали, звісно, але як щодо більш тонких попереджувальних знаків? Щоб дізнатися більше про тривожні сигнали в застосунках для знайомств, які можуть не кидатися в очі так швидко, як вищезгадані приклади, журналіст PureWow зв'язався зі свахою і тренеркою зі знайомств Анною Моргенштерн.

Відповіді одним словом

Якщо хтось не витратив час на те, щоб вдумливо заповнити свій профіль, це показує, що людина не сприймає застосунок дуже серйозно і, найімовірніше, не підходить для стосунків.

Його фотографії надто гарні на вигляд, щоб бути правдою

В його профілі зазначено, що він працює у сфері фінансів, але всі його фотографії мають вигляд, ніби вони з фотосесії чоловічого глянцю. Якщо ви занепокоєні тим, що профіль занадто гарний, щоб бути правдою, Моргенштерн пропонує виконати зворотний пошук зображень у Google, щоб переконатися, що людина справжня, а не той, хто маскується під когось, ким він не є.

Він намагається підштовхнути вас перенести розмову на іншу платформу

Мета знайомств у застосунку для знайомств – зрештою перевести розмову в текстові повідомлення і, звісно, зустрітися особисто, але Моргенштерн каже, що це червоний прапорець, якщо здається, що він намагається підштовхнути вас залишити програму та перейти в WhatsApp, Telegram або на іншу платформу обміну повідомленнями. Чому? Вона каже, що це може бути ознакою того, що людина або шахрай, або ошуканець, і хоче швидко видалити вас із програми, щоб ви не поскаржилися на його профіль, щойно з'ясуєте, хто він насправді.

Він спілкується в застосунку, але не планує особисту зустріч

Ви листуєтеся в застосунку вже кілька днів і, здається, все йде добре, але жодних порухів до особистої зустрічі не відбувається. За словами Моргенштерн, якщо хтось постійно з вами спілкується, але не планує особисту зустріч, це може бути тривожним сигналом. Адже сенс спілкування у застосунку для знайомств – зустрітися особисто, а не завести друга за листуванням.

Він пропонує зустрітися у вас вдома (або в місці просто поряд з його домом)

Якщо ваш співрозмовник наполягає на зустрічі у вас вдома або в барі поряд з його будинком, це зазвичай тривожний сигнал того, що він має намір зробити зустріч інтимнішою, ніж вам може бути комфортно. Натомість для першого побачення зустрічайтеся у громадському місці, куди вам буде зручно дістатися.

4 поради з безпеки в застосунках для знайомств

Хоч як би нам хотілося вірити, що кожен, кого ми зустрічаємо в застосунку для знайомств, може виявитися тим самим єдиним, реальність така, що існує безліч сумнівних персонажів, тому ваша безпека стає особливо важливою. Ось кілька порад від Анни Моргенштерн щодо безпеки в застосунках для знайомств:

Якщо ви збираєтеся на побачення, переконайтеся, що друг або член сім'ї знають, коли, де і з ким ви зустрічаєтеся.

Ніколи не надсилайте гроші людині, з якою спілкуєтеся в застосунку для знайомств, якою б захопливою не здавалася її історія. Ймовірно, це шахрайство.

Зустрічайтеся у громадському місці, зручному для вас обох. Уникайте його квартири і не запрошуйте до себе на перше побачення.

Уважно слідкуйте за вживанням алкоголю. Занадто багато спиртного на першому побаченні може призвести до ухвалення рішення, про яке ви можете згодом пошкодувати. Зберігайте ясність розуму і не випивайте більше двох порцій.

Загалом довіряйте своїй інтуїції, коли йдеться про онлайн-знайомства. Моргенштерн каже, що жінки завжди інтуїтивно відчувають, якщо щось не так, тож якщо ви спілкуєтеся з кимось у застосунку для знайомств, і його історія не відповідає вашій або він випромінює енергію, яка вам не підходить, вам варто прислухатися до цього відчуття і розійтися з цією людиною.

Читайте також: