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Групові шкільні чати: інструкція з виживання для школярів і їхніх батьків

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Групові шкільні чати: інструкція з виживання для школярів і їхніх батьків

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У 2020 пандемія здійснила революцію у сфері дистанційної освіти. Поки шкільними коридорами гуляло перекотиполе, учні та викладачі спілкувалися та здобували знання онлайн.

Проте зараз, з введенням адаптивного карантину, правила змінюються: школярі повернулися за парти, а вчителі — до дошок. За час дистанційного навчання вони активно користувалися чатами та відеоконференціями. Нові звички нікуди не пішли, і їх адаптують до освіти в офлайн-форматі, змінюючи весь процес.

У співпраці з експертами Viber та студії онлайн-освіт EdEra ми розробили цей матеріал для вирішення проблем учнів, батьків та викладачів в спільних чатах. Він допоможе побудувати кращу комунікацію, налагодити взаєморозуміння, а ще – уникнути агресії, токсичної поведінки та булінгу дітей.

Проблеми в мережі

За статистикою, близько 45% дітей та підлітків проводять понад чотири години у соцмережах в дні навчання. На вихідних цей показник збільшується на 10%. Не дивлячись на багатий досвід в онлайн-комунікації, у школярів виникають проблеми при використанні групових чатів.

Головні перепони для адекватного віртуального спілкування — відсутність грамотної організації та культури дистанційної взаємодії. Також покоління сучасних школярів та їхніх батьків зустрічається з іншими проблемами:

●     Складнощі у формуванні своїх думок в повідомленнях;

●     Переповнення шкільних чатів сторонніми повідомленнями;

●     Плутанина із призначенням чатів при офлайн-освіті.

Джерела проблем у минулому

Школярі на власному досвіді відчули, які переваги та недоліки несе в собі "дистанційка". До перших відносять:

1)    Зменшення навантаження — як морального, так і фізичного. Більше не треба витрачати декілька годин на транспорт до школи;

2)    Простіше повторювати уроки. Щоб освіжити пам’ять, достатньо прослухати записаний урок знову;

3)    Можливість підлаштувати навчання під свої біоритми. Дітям вдома не потрібно поспішати у вивченні складних предметів. Наприклад, комусь залюбки дається математика, а от літературі треба приділити більше уваги. Вдома ця проблема відпадає — учень витрачає стільки часу, скільки необхідно для виконання завдання.

До речі, ЮНЕСКО рекомендує вчителям регулювати тривалість уроків в залежності від навичок їхньої самоорганізації. Для молодших класів вона не має перевищувати 20 хвилин, для середніх — 40.  

Проте, не у всіх випадках дистанційне навчання допомагає дитячому розвитку. Навпаки, воно перешкоджає:

1)    Соціалізації. Кожній дитині вкрай необхідне живе спілкування з друзями з класу.

2)    Відтворенню знань на практиці. Найбільше страждають дисципліни, де експеримент є невід’ємною частиною навчання (наприклад, хімія та біологія).

3)    Спортивним успіхам. Відсутність здорової активності знижує імунітету, псує зір та поставу.

4)    Організації та ефективності освіти. Помилки вчителів та батьків у організації віддаленого навчання знижують якість отриманих знань.

Небезпечні наслідки дистанційного навчання

За даними ЮНІСЕФ, з проблемою кібербулінгу стикався кожен п’ятий український учень у віці 10-17 років. Агресія у мережі зазвичай переходить в реальне життя.

При цьому батьки в змозі запобігти булінгу та зберегти моральне здоров’я учня. З цією метою треба:

●     Підтримувати дитину під час конфліктів;

●     Обдумано організовувати шкільні чати та встановлювати правила онлайн-спілкування;

●     Регулярно контактувати з вчителями та класним керівником з питань успішності й психологічного здоров’я дитини.

Як спілкуватись у шкільних чатах без конфліктів

Для запобігання негативних наслідків дистанційної освіти та протидії булінгу ми поцікавилися думками Анни Ваколюк, експертом EdEra. Її поради сприятимуть побудові атмосфери довіри та злагоди в колективі.

Як батьки можуть допомогти дитині організувати своє навчання за допомогою чатів

Якщо у чаті не встановлені правила спілкування, це треба зробити в першу чергу. Необхідно спільно з вчителем окреслити чіткі правила та опублікувати їх у чаті "Онлайн-етикет".

Слід розмежовувати дозволено-заборонено для загального чату та, наприклад, чату з домашніми завданнями.

Як захистити дитину від булінгу або образливих коментарів інших учнів

Починайте атмосферу довіри в сім’ї. Це надзвичайно важливо: такі відносини дозволяють дізнатися про проблеми школяра. Якщо дитина звернеться до вас, слід долучити батьків іншої дитини для вирішення проблеми спільно. Уникайте звинувачень і намагайтеся розібратися у причинах.

Що робити батькам, дитину яких вже образили в чаті

Слід визначити, у чому суть конфлікту, звернутися до батьків. Після розв’язання конфлікту може бути доцільно проговорити проблему з класним керівником і пояснити дітям, чому така поведінка неприйнятна — можливо, провести урок з етики. Також на класному зібранні з учнями необхідно відпрацьовувати правила поведінки у мережі.

Як батькам комунікувати з класним керівником в мережі

Розділяйте чати за призначенням. У чатах для інформування залишайте можливість відправляти повідомлення тільки адміністраторам. Також узгодьте питання, які обговорюються тільки особисто. Наприклад, при діалозі з керівником про власну дитину краще спілкуватись у чаті 1-1.

Як залагоджувати суперечливі питання з іншими батьками

Перш за все, не поспішайте з висновками. Уточнюйте та враховуйте думки різних сторін конфлікту. Також переконайтесь, що всі правильно розуміють суть проблеми: у різних батьків можуть бути діаметрально протилежні бачення.

Намагайтеся пояснити, що комфорт та якість навчання дітей — ваш пріоритет. Тому ні в якому разі не переходьте на особистості, і не стверджуйтесь один за рахунок іншого.

Загальні рекомендації по спілкуванні в чатах:

●     Турбуйтесь про співрозмовників — передавайте інформацію повно, але, разом з тим, лаконічно;

●     Перевіряйте корисність повідомлення — при відправленні на цілу групу воно повинно стосуватися кожного члену чату. Інакше варто скористатись чатом 1-1;

●     Ставте себе на місце співрозмовника — деякі повідомлення пишуться на емоціях, про які потім шкодують. Якщо розумієте, що пишете емоційно, дайте собі перерву в 10 хвилин і перечитайте перед відправкою;

●     Уникайте переходу на особистості та оціночних суджень;

●     Уважно ставтеся до повідомлень у спільному чаті — іноді ми поспішаємо із відповіддю і перепитуємо про те, що в чаті вже написали.

Корисні функції налаштування чатів

Для розв’язання проблем шкільних чатів та взаємодії трикутника школяр-батьки-вчителі ми виділили важливі функції месенджеру. Разом зі спеціалістами Viber були розроблені рекомендації з кращої організації майданчиків для спілкування.

При хаосі та заспамленості чатів

●     Призначити модератора чату. Ця особа встановлює правила спілкування та стежить за їхнім дотриманням. Модератор має вміти залагоджувати конфлікти та запобігати їхньому виникненню;

●     "Закріпити повідомлення". Це дозволить швидко знаходити важливу інформацію серед інших повідомлень. Це можуть бути як правила поведінки в чаті, так і посилання на домашні завдання, рекомендації з виконання контрольних робіт та здачі екзаменів;

●     Відправляти персональні повідомлення через "@". В такому випадку учень отримає сповіщення і зверне на нього увагу.

При колективній роботі або необхідності визначитися із питанням групою

●     "Опитування". Організаційні питання — екскурсії до музеїв, спортивні змагання чи спільні поїздки на відпочинок, — потребують враховувати побажання класу. В таких випадках стає в пригоді опитування, яке покликане визначити вподобання більшості. Для цієї ж цілі використовуйте "Реакції на повідомлення".

●     "Вікторина". Відмінно підходить для проведення швидких тестів або невеликих контрольних робіт. При цьому учень одразу отримує результат: поряд з правильною відповіддю виникає зелена галочка, з невірною — червоний хрестик.

Загальні рекомендації

Окрім вище зазначених опцій для організації чатів, ми також радимо:

●     Встановити чіткі правила спілкування (наприклад: тільки навчальні питання, без спаму; запитання чи відповідь пишуться в одному повідомленні; на прямі запитання відповідати через функцію "Відповісти", при натисканні на повідомлення);

●     Вирішувати конфлікти в офлайні. Під час особистої розмови простіше зчитувати емоції та встановлювати джерело проблеми. Такий підхід полегшить життя учасникам суперечки, адже її не обговорюватимуть інші учні. Крім того, це дозволить запобігти зайвим повідомленням.

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