Як стабільні стосунки впливають на вас у старості — секрет щастя після 60 років / © Credits

Реклама

Нове дослідження показує, що ті, хто зберігав стабільні та підтримувальні шлюбні стосунки, частіше відчувають психологічне й фізичне щастя після 60 років. Про це розповіло видання PsyPost.

Ми часто розмірковуємо про кохання у контексті пристрасті та емоцій і не замислюємося, як наші романтичні історії формують нас у довгостроковій перспективі. Водночас наукові дані підтверджують, що стабільні стосунки — це не лише емоційна підтримка сьогодні, а й вклад у здоров’я та якість життя завтра. Дослідники проаналізували понад 18 тисяч учасників покоління «бебі-бумерів» і виявили, що ті, хто мав стабільний шлюб, відчували більший рівень щастя у старшому віці порівняно з розлученими, самотніми чи тими, хто часто змінював партнерів.

Важливість стабільних стосунків

Романтичні стосунки формують наше життя у щоденних дрібницях. Наприклад, взаємна підтримка, емоційна безпека, спільне планування та звички впливають на здоров’я, спосіб життя і психологічний стан. Підтримка партнера допомагає знизити рівень стресу, попереджує депресію, тривожність і самотність, а також сприяє здоровішим звичкам, наприклад, правильному харчуванню, фізичній активності та регулярним медичним обстеженням.

Реклама

Основа дослідження

На основі отриманих даних вчені виділили п’ять типових життєвих сценаріїв у стосунках:

Стабільний шлюб — короткі побачення з подальшим довгостроковим першим шлюбом. Повторний шлюб — перший шлюб у 20+ років, розлучення, а потім новий шлюб у 30 років. Розлучення без повторного шлюбу. Серійне співжиття — часті побачення і співжиття протягом життя. Самотність — відсутність постійного партнера, інколи й відсутність досвіду серйозних стосунків.

Дослідження виявило, що ті, хто перебував у стабільному шлюбі, мали найвищий рівень щастя у старості незалежно від освіти. Найсильніше падіння якості життя спостерігалося у тих, хто з поганою освітою пережив розлучення. Це підкреслює, що соціальні й матеріальні ресурси взаємодіють зі стосунками та формують довгострокове щастя.

Стабільні стосунки, у яких відчувається підтримка — це не лише про романтику, а й про довгострокову інвестицію у власне здоров’я і щастя. Водночас нестабільне партнерство чи тривала самотність пов’язані з підвищеним ризиком депресії та стресу. Дослідження також нагадує, що кожен етап життя, кожна дрібниця у стосунках має значення.

У світі, де швидкі знайомства та соцмережі роблять стосунки крихкими, ця наукова ідея звучить просто — щасливе життя у старості починається з підтримки та стабільності вже сьогодні.