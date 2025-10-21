Як звичка батьків робити селфі впливає на бажання дитини змінювати зовнішність / © Credits

Нове дослідження, опубліковане у Journal of Health Psychology, розповіло, що звички батьків робити селфі можуть опосередковано формувати у підлітків інтерес до косметичної хірургії.

Дослідження провела команда Ліцзюань Сяо з університету Сіань Цзяотун у Китаї. Вчені опитали 541 пару «батьки — підлітки», середній вік дітей — 16,5 років. Батьки розповідали, як часто вони роблять селфі, редагують їх та публікують у соцмережах. Підлітки відповідали на ті ж питання та додатково оцінювали, наскільки вони слідкують за власним тілом, задоволені своїм обличчям та замислюються про косметичні процедури.

Результати показали цікаву закономірність: прямих зв’язків між селфі-моделлю батьків та бажанням дитини робити косметичну операцію немає. Вплив опосередкований через кілька ланок.

Ланцюжок впливу

Батьки роблять селфі та підліток робить селфі. Діти часто повторюють звички батьків. Якщо мама приділяє увагу своїм фото та обробці селфі, дитина теж починає робити те саме. Селфі дитини та контроль за зовнішністю. Підлітки, які активно роблять селфі, частіше спостерігають за своїм тілом, оцінюють його очима інших. Контроль за тілом і невдоволення обличчям. Чим більше дитина «моніторить» себе, тим сильніше відчуває невдоволення своєю зовнішністю. Невдоволення та інтерес до косметики чи хірургії. Підлітки з високим рівнем невдоволення обличчям частіше замислюються про корекційні процедури.

Іншими словами, селфі мами, наприклад, не штовхає дитину до хірургії напряму, але може запустити ланцюжок впливу, який змінює самооцінку підлітка.

Дослідження показало, що дівчата роблять більше селфі, ніж хлопці, але сама модель впливу на думку про косметичну хірургію працює однаково для обох. Соцмережі та тиск зовнішності стають фактором, який формує самооцінку незалежно від статі.

На що звернути увагу батькам

Не засуджуйте, а спостерігайте. Дивіться, як часто дитина робить селфі та що її хвилює у зовнішності.

Підкреслюйте внутрішню красу. Хваліть дитину за таланти, доброту та досягнення, а не лише за зовнішність.

Говоріть про соцмережі. Обговорюйте фільтри, ретуш та реальність фотографій. Діти повинні розуміти, що у мережі всі ідеальні, але це не об’єктивна правда.

Демонструйте поміркованість. Якщо ви самі робите селфі, робіть це не надто часто і не підкреслюйте лише зовнішність.

Дослідження одноразове — це означає, що воно показує кореляцію, але не підтверджує прямий причинно-наслідковий зв’язок. Для точнішої картини потрібні довготривалі дослідження.

Селфі батьків — це не вирок. Але варто пам’ятати, що діти вчаться через спостереження. Ваші фото та увага до власної зовнішності можуть стати невидимим дзеркалом, в якому підлітки починають оцінювати себе. Тому здоровий баланс між соцмережами та реальністю — найкращий спосіб підтримати дитину та не підштовхувати її до зайвої критики власного обличчя.