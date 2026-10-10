Якщо вас не запрошено на весілля, чи треба дарувати подарунок: правила етикету

Якщо вас не запрошено на весілля, чи треба дарувати подарунок / © Credits

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Весільний етикет має чимало нюансів, особливо коли мова йде про людей із близького кола спілкування. Якщо вас не запросили на церемонію, питання подарунка цілком закономірне, чи потрібно витрачати гроші на тих, хто не вважав за потрібне запросити вас на важливу подію, саме про це йдеться у матеріалі видання The Washington Post. І відповідь на це питання доволі проста — ні, обов’язку дарувати подарунок немає.

Подарунок — це не борг

Якщо ви не отримали запрошення на весілля, то не зобов’язані купувати молодятам подарунок або долучатися до колективного дарування. Це актуально, якщо подарунок пропонують придбати всім разом, а ви не відчуваєте особистого бажання це робити.

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За правилами етикету цілком прийнятно чемно подякувати за пропозицію та сказати, що ви, можливо, вирішите привітати молодят самостійно чи обмежитися словами побажань. При цьому важливо не перетворювати ситуацію на мовчазну образу чи демонстративну відмову від будь-якої уваги. Відсутність подарунка не означає відсутність хороших манер.

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Що треба робити

Якщо ви не були запрошені, проте залишаєтеся частиною близького кола молодят, доречним жестом буде привітати їх особисто, це може бути коротка записка, листівка чи тепле повідомлення з побажаннями щастя у подружньому житті.

Це важливо саме тоді, коли йдеться про невелику групу людей, де всі добре знають одне одного. У такому колі повна відсутність будь-якої реакції на весілля може бути помітнішою, ніж відмова від подарунка.

Тож етикет тут розділяє дві речі: подарунок — добровільний, привітання — доречний знак уваги.

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