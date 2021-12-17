Коханка чи "консерва": як вийти з безперспективних стосунків

Одна спокійно займається своїми справами у перервах між побаченнями. А друга складає свій графік, орієнтуючись на свої убогі знання про те, коли у нього буде вільний час. Одна ображається, вередує і вимагає уваги та подарунків. Друга радіє з того, що дають, і вдячна хоча б за цю дрібницю. Про те, щоб попросити щось для себе, і не йдеться.

Жодну з них не звуть заміж. Але перша заздалегідь знає правила гри та майстерно за ними грає. Друга безвольно чекає, коли ситуація зміниться, настане її зоряний час, і їй дадуть зіграти її партію. Одна коханка, а другу неофіційно називають "консервою".

Про те, хто така коханка-"консерва" і як вийти з таких "законсервованих" стосунків, розповідає Тетяна Селезньова – психологиня, гештальт-терапевтка, плейбек-практикиня.

Формат взаємин – коханці

Він може бути одруженим, а може бути вільним. Але їхній формат взаємин – коханці. Ще такі стосунки називають sex-only чи дружба+секс. Вони зустрічаються із регулярністю, про яку взаємно домовилися. Вона не очікує від нього зізнань у коханні та пропозиції руки та серця, а він від неї – вірності.

Особливість таких взаємин – у них все зрозуміло. Визначено ролі та регулярність зустрічей. Визначено також формат та місце зустрічі. Коханці можуть ходити до ресторанів, кіно, відвідувати заходи, спілкуватися між зустрічами, а можуть зустрічатися тільки для сексу. І той, і той формат зрозумілий від самого початку.

Портрет коханки багатогранний. Жінка, яка усвідомлено погоджується на цю роль, знає, що їй потрібно в таких взаєминах, і наперед про це заявляє. Це може бути цілком зріла жінка, яка була одружена або в тривалих серйозних стосунках і вже (або поки що) не хоче повторювати такий формат. Такі жінки кажуть: "Я хочу жити для себе і займатися сексом для задоволення та здоров'я".

Поширення фемінізму відіграло велику роль у тому, що все більше жінок відмовляються обмежувати свою свободу та реалізацію сім'єю, дітьми та побутом і воліють зустрічатися з чоловіками (або жінками) лише для сексу та дружби. Багато жінок пробують себе у поліаморних взаєминах, у яких вони мають одного постійного партнера і одного чи більше коханців.

Незважаючи на те, що подібні стосунки виходять з моди, все ще досить багато жінок, які обирають статусних, найчастіше одружених чоловіків та погоджуються бути коханками в обмін на секс, подарунки та утримання.

У ролі коханки може виявитися і любляча жінка, яка або бреше собі, погоджуючись на цю роль, або чекає, що її підвищать до рівня нареченої або дружини. Якщо ситуація затягнеться, то така жінка ризикує перейти у стан "консерви".

Та, яка чекає

Якийсь час тому Мережею ходила стаття про те, що арештпанти, коли тікають із в'язниці, беруть із собою одного співкамерника, якого можна буде з'їсти у разі голоду. Той, звичайно, не знає про свою долю, і радіє можливості втекти. Це і є консерва. Якщо перевести цю метафору на романтичні та сексуальні стосунки, то "консерва" – та, хто не підозрює про свою долю, але яку "розкривають", коли голодно та самотньо.

Цілком можливо, що на початку була коротка романтична історія, а потім… "Крихітко, я не можу, дуже зайнятий, зателефонуємо пізніше". "Слухай, ну займися чимось, у тебе є друзі і подруги, а я як зможу, так приїду". "Ой, тільки не винось мені мозок, гаразд? Я тобі казав, що в мене завжди багато роботи". "Якщо у мене з тобою не вдається зустрітися, це не означає, що я тебе не кохаю".

Час іде, а вона все чекає і сподівається, що він вбудує її у своє життя, знаходитиме для неї більше часу, розлучиться і буде з нею, покохає її і т.д. Не заводить нових знайомств, зберігає вірність, розуміє та пробачає. І вірить, що у них стосунки, ось він розбереться зі своїми справами. Ось тільки зрозуміє, яка вона хороша та вірна. Ось тільки скінчиться цей нестабільний період.

Періодично він з'являється і "кидає кістку". Телефонує, цікавиться як справи, каже, що нудьгує і хоче. Час від часу він справді знаходить час для зустрічі. І щаслива, наситившись крихтами уваги, натхненна свіжими надіями, вона чекає з подвоєною силою.

Хто потрапляє у взаємини на кшталт "консерва"?

Потенційна "консерва" – та, для якої стосунки з чоловіком – це обов'язково кохання. Світле, яскраве, ідеальне, одне і на все життя. Та, хто відчайдушно хоче кохання, з таким нестерпним голодом і страхом самотності, і водночас глибоко всередині не вважає себе достатньо гарною для того, щоб її любили.

Звичайно, це тягнеться з дитинства. Швидше за все, батьки такої жінки з самого раннього дитинства не давали їй того кохання, прийняття та уваги, щоб сформувати у ній стабільну адекватну самооцінку та незалежність від чужої уваги. Можливо, її виховували бабуся з дідусем, а на маму треба було чекати та вірити, що вона кохає і одного разу прийде назавжди. Можливо, у неї був холодний емоційно недоступний батько, чиє кохання потрібно було заслужити слухняністю і лагідністю.

Те, що дитина бачить і запам'ятовує з дитинства у стосунках із батьками, стає звичною моделлю стосунків. Примарне кохання, таке бажане і недоступне в дитинстві, стає вічною морквиною перед носом, рулеткою, в яку виграти неможливо, а ставки — роки власного життя, проведені в гойдалках від ейфорії до нестерпного болю.

Як вийти із "законсервованих" взаємин?

З тобою все гаразд. Хоч би який принизливий це мало вигляд збоку, якщо ти опинилася в такій ситуації, це не говорить про тебе погано. Якщо ти потрапляєш у такі стосунки щоразу, спочатку повернися до пункту 1. А потім уже з'ясовуй, що в тобі змушує чіплятися за чоловіка, якому ти не потрібна навіть для регулярного сексу. Вибери жінку (зі знайомих тобі, історичних персонажів чи кіногероїнь) і уяви, як би вона повелася в такій ситуації. Якби ти була такою жінкою, то яких би ти стосунків хотіла? Що ще є у твоєму житті, крім стосунків із цією людиною? Що надихає тебе, крім мрії про кохання? Якщо цього немає, потрібно створити це у своєму житті. Для цього може знадобитися час, але, якщо ти цьому приділятимеш увагу і сили щодня, одного разу твої зусилля принесуть свої плоди. Це може бути робота, творчість, стосунки з друзями, подорожі, заплановані та здійснені особисто тобою. Це те, чого в тебе точно ніхто не відбере і те, що дає тверде підґрунтя для твоєї самооцінки. Привласни собі свою здатність до проактивної поведінки — поведінки, продиктованої твоєю волею і здоровим глуздом. Він робить так, як йому зручно? Тобі також так можна. Але не варто сподіватися, що від твоїх дій стосунки зміняться. Тобто якщо ти вважаєш проактивністю нити або висловлювати претензії, то цим ти виходиш із кордонів, і це ще сильніше розхитуватиме тебе. Ти можеш зробити тільки те, що у твоїх межах, а це зовсім небагато. Можна відповісти на його запит своїм ходом у відповідь. Наприклад, коли він каже, що приїде до тебе, сказати, що зайнята в цей час, або запропонувати зустрітись не вдома, а на нейтральній території. Ти можеш збільшити дистанцію з власної волі, припинивши з ним спілкуватися зовсім. Перейшовши до проактивної поведінки, треба бути готовою, що стосунки перервуться зовсім, щойно ти припиниш бути зручною і завжди готовою до вживання. Якщо тобі нестерпна навіть думка, що ваші стосунки обірвуться, це означає, що ти вже в такій глибокій залежності, що ти сама вже нічого не можеш. У такому разі знадобиться допомога психотерапевта, щоб вийти із таких взаємин.

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