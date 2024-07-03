Кохання, зрада та ревнощі: антропологиня розповіла про природу наших почуттів

Інколи бракує слів, щоб описати власні почуття та кохання, знань, щоб зрозуміти що до чого і навіщо ми робимо ті, чи інші речі. Спробуємо знайти відповіді на часті запитання пов’язані з коханням.

Антропологиня Dr. Helen Fisher спеціально для каналу WIRED відповіла на найцікавіші запитання з Інтернету стосовно кохання та почуттів.

Чи існує кохання з першого погляду

Існує. Кохання – це мозкова реакція (така сама, як страх або злість), яку можна спровокувати до активності в будь-який момент. Ви маєте бути готовими до цього. Кожен із нас має певні любовні характеристики, такий собі свідомий та підсвідомий список того, що ми хочемо бачити та шукаємо в партнері. І якщо ви бачите людину й одразу помічаєте (несвідомо) в ній пункти зі свого "любовного" списку, може виникнути спалах кохання. Симпатія зростає повільно, а от кохання з першого погляду може бути спровоковане миттєво.

Звідки виникає кохання

Вчені вважають, що кохання – це певний тип залежності. Коли ви шалено закохані та вас кидають, це жахливий досвід, але "час загоює рани". Це відбувається завдяки мозковій системі, яка розвивалася й адаптувалася до життя протягом мільйонів років. Адже протягом всього цього часу людина розвивалася і парувалася, розуміючи, що так легше існувати. 97% ссавців не мають пари, завдяки еволюції люди почали паруватися та закохуватися, і це специфічна активність певного відділу нашого мозку, що називається прилеглим ядром. Тож романтичне кохання адаптивна та споконвічна.

Чи можна знайти кохання на сайтах знайомств

Такі сайти та додатки дійсно працюють і допомагають у коханні. Цікаво, але близько 40% одиноких людей зізнаються, що людину, з якою вони востаннє були на побаченні, зустріли в Інтернеті. Але не надто захоплюйтесь такими застосунками. Можете сходити на побачення з 5-9 людьми, а потім зупиніться і спробуйте познайомитися з кимось одним із них ближче. Звертайте увагу на приємні моменти, щоб сказати наступній зустрічі "так", замість "ні" та будьте зосереджені на тому, що ви робите, уважно пізнаючи людину.

Чи можна по-справжньому кохати й одночасно зраджувати

Так, адже за секс і кохання відповідають різні ділянки мозку. Ви можете кохати людину і водночас обдурювати її, так побудований наш мозок. Це можна назвати подвійною репродуктивною стратегією людини. Це потяг до того, щоб закохатися і кохати, водночас маючи схильність до зради. Але переважна більшість закоханих не зраджують.

Як працює привабливість

Існує надзвичайно велика кількість культурних причин, чому ми закохуємося. Існує чотири мозкові системи та різні риси особистості, які стимулюють прояв привабливості. Нас притягує до людей з подібними до наших рисами. Привабливість – симбіоз роботи мозку, культури, виховання та хімічних аспектів.

Кохання, зрада та ревнощі / Фото: Credits

Як відрізнити романтичний та платонічний потяги

Існує конкретний список рис, які пов’язані з романтичною привабливістю і не мають жодного стосунку до платонічного потягу. Коли ми говоримо про романтику, все навкруги набуває іншого, яскравішого сенсу, майже все нагадує чи асоціюється з людиною, котрій ми симпатизуємо. Романтична привабливість – це одержимість, тоді як платонічна – менш яскрава та інтенсивна.

Онлайн – знайомства/побачення – смерть романтики

Ні, онлайн-знайомства не можуть вбити романтику, адже це мозкова діяльність, як от відчуття страху, злості, голоду чи спраги, яка розвивалась мільйони років. Якщо подивитися на історію людства, стане зрозуміло, що почуття кохання нікуди не зникає, не атрофується і можна стверджувати, що воно залишиться з нами, поки ми живі та існує людство.

Чи існує спорідненість душ

Так, існує. У вас може бути багато споріднених душ, але не одночасно. Тобто, якщо ви поруч зі своєю в цю хвилину інші вам нецікаві та неважливі. Коли ви знаходите свою другу половинку, інші вам не треба, але це не означає, що лише з цією людиною вам буде комфортно та добре.

Чому кохання асоціюється із серцем

Достеменно ніхто не знає відповіді на це запитання. Почалося все у далеких 1300 роках, з картин Giotto di Bondone, хоча і до цього зустрічалась вже така форма. Можливо, причина психологічна, адже коли ми закоханні наше серце б’ється швидше.

Чи було кохання, якщо все швидко перегоріло

Ні, найімовірніше, це було не кохання, адже у ньому залучені три різні мозкові системи для спарювання та розмноження – статевий потяг пов'язаний з тестостероном. Романтичність – із дофаміновою системою, прив'язаність – з безпечним довгостроковим партнерством. До всіх трьох аспектів треба бути готовим.

Чи нормально ревнувати, коли кохаєш

Так, адже таким чином ви захищаєте себе і партнера. Це почуття може бути направлене не тільки на нього, але й на дітей, власні речі та свободу. Ревнощі – це результат еволюції, захисна реакція, яку використовує наш мозок, щоб утримати партнера.

Отже, кохання – те, що ми майже несила контролювати та свій початок воно бере не в серці, як ми звикли вважати, а в голові. Серце лиш "шкварчить" і каже нам, що в голові панують ендорфіни.

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