Коли друзі скасовують плани заради "кращої пропозиції", чи варто давати їм другий шанс

Друзі / © www.credits

Реклама

Скасовувати плани через непередбачувані обставини цілком нормально. Проте ситуація має зовсім інший вигляд, коли людина постійно відсуває вже узгоджені плани на другий план через нові запрошення чи цікавіші події, про це розповіло видання The Washington Post.

Такі вчинки часто сприймаються як сигнал про пріоритети. Навіть якщо наміру образити нікого немає, людина, з якою скасували зустріч, може відчути себе менш важливою чи просто «запасним варіантом».

У подібних ситуаціях нема потреби влаштовувати конфлікт чи вимагати пояснень. Найкращий спосіб реагування — зробити висновки та надалі орієнтуватися на власний комфорт. Якщо після такої ситуації бажання планувати нові зустрічі зникає, це цілком природна реакція.

Реклама

Водночас варто пам’ятати, що одноразова помилка не завжди характеризує людину. Проте якщо подібна поведінка повторюється регулярно, вона може свідчити про відсутність поваги до чужого часу та домовленостей.

У здорових дружніх стосунках важливими залишаються не лише спільні інтереси чи приємне спілкування, а й надійність. Адже справжня цінність дружби часто проявляється саме у тому, наскільки люди готові дотримуватися своїх обіцянок і ставитися до часу інших так само дбайливо, як до власного.

Новини партнерів