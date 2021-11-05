Кохання і вірус: що змінилося в дейтингу за час від початку пандемії

Марина Фролова стверджує, що шлюбний ринок у пандемію вижив, хоч і не без втрат.

Безумовно, пандемія, яка почалася на початку 2020 року, зруйнувала багато життів і плани. Ми всі читали в новинах про самогубства і домашніх конфлікти. Півтора року ми живемо в світі, що змінився в умовах невизначеності. Люди припинили подорожувати. Спілкування перейшло в віртуальний світ. Але є сфери і бізнес, яким не може перешкодити ні третя світова, ні ядерний вибух. Це потреба людей у продуктах харчування та дейтинг.

Ще влітку-восени 2020 го і взимку 2021-го багато київських готелів знизили ціни через відсутність туристів, але ресторани (дуже багато) в центрі міста працювали і під час карантину. І я теж працювала і перекладала на побаченнях. І це було дуже кумедно і страшно — перебувати в підвалі переповненого ресторану, де люди сидять на головах одне в одного і курять кальян, офіціанти іноді в масках, іноді ні, а вулицю патрулює поліція.

В той день я була перекладачем на побаченні 60-річного бездітного холостяка з Євросоюзу, який присвятив армії все життя і вирішив напередодні пенсії одружитися. Всередину заходили за дзвінком через свого менеджера і з чорного входу. Деякі ресторани, у яких немає чорного входу, закривали вікна жалюзі і вдавали, що вони закриті.

Подорожі

Незважаючи на проблеми з міжнародними перельотами і коронавірусні обмеження, не було проблем тільки із німецькими женихами. Як зізнавалася власниця одного великого шлюбного агентства в Німеччині, від неї кавалери їхали в тих самих кількостях, що й до пандемії. Однак вони прямували в основному до України, тому що Росія закрила кордон з Грузією, а в Білорусі почалися масові акції протесту.

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Восени 2020 го і взимку 2021-го, коли в багатьох країнах був жорсткий локдаун, іноземці переїжджали жити до Києва. Я знала таких німців. Тут можна було ходити в ресторани, спортзал, на побачення. Центр Києва — прекрасне місце з парками, позитивною атмосферою, ресторанами, де практично в кожному говорять англійською.

У багатьох шлюбних агентств була повна катастрофа з женихами. Вечірок не було півтора року. І влітку 2021-го їх досі немає ніяких, але я зустрічала рекламу в Інтернеті українських спід-дейтингів (швидкі знайомства в кафе) в Києві, за участь в яких платять обидві сторони. Але ми ж розуміємо, що із закордонними забезпеченими женихами, які викладають за участь від 800 євро (європейці) і до тисячі доларів (американці з канадцями), це не порівняти. Кому потрібен місцевий чоловік зі склянкою соку, коли є ті, хто не економить на продуктах!

Американське агентство, яке останні 30 років робило масштабні вечірки в Києві на сотні гостей, планувало чергову на квітень 2021 року, але в Україні знову ввели локдаун на 5 тижнів. Занадто непередбачуваними стали поїздки з інших країн із проблемами з тестами на коронавірус, які постійно виникають. А що говорити про групові поїздки.

Я працюю з німецькомовними женихами: Німеччина, Швейцарія, Австрія. Так ось німці приїжджають від червня 2020-го, тільки-но у всьому світі відкрили кордони. Їм було легше, ніж австрійцям і швейцарцям, яким у певний момент заборонили виїжджати, а після повернення додому треба було відсидіти 14 днів в карантині. У німців було простіше: тест після прильоту, через 5 днів знову тест, і якщо він негативний, то ти вільний.

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Американці прилітали зрідка і не літні (до карантину прилітали і 80-річні). Коли минулої осені Україна закрила кордони, то один американець прилетів на своєму літаку. Вибирав він, щоправда, тільки моделей на 20-30 років молодших. У цьому бізнесі 70% женихів старше наречених на 20-30 років. Уже влітку 2021-го полетіло більше. Багато зробили щеплення в своїх країнах і тепер можуть безперешкодно переміщатися світом. Стали прилітати і 70-річні. Деякі чекають на другу дозу вакцини цього літа і теж збираються в дорогу.

Тренди в листуванні і онлайні

Є теми на кшталт погоди, кулінарії і спорту, які вважаються нормальними для обговорення незнайомими людьми. Головне, щоб не політика, релігія або відверті натяки на секс з першого листа або повідомлення. Такі речі часто викликають конфлікти.

З початком пандемії з'явився новий тренд. Він зачіпає всю планету і будь-який вік. Приблизно в 90% випадків у листуванні і на зустрічах пари обговорюють коронавірус. Якщо в 2020-му чоловіки скаржилися на карантин, на те, як божеволіють, і на проблеми в бізнесі, то зараз просто обговорюються новини зі сфери медицини. Стало нормальним запитувати: "А ти зробив щеплення? А якою вакциною?". Обговорюються теми хвороб близьких і друзів. Пари чесно зізнаються на побаченнях і в листуванні одне одному в тому, чи хворіли вони на коронавірус. Дуже багато чоловіків, навіть спортивні, стали скаржитися, що набрали вагу за час локдауіов. У більшості країн Європи, Великій Британії, на відміну від України, локдауни були справжніми: зачиняли абсолютно все, крім супермаркетів. До речі, перукарні були теж зачиненими. Це ще одна болісна тема для чоловіків, які все-таки віддають перевагу короткій стрижці над довгим волоссям. У них там не так просто, як у багатьох українських містах, знайти перукаря, який рацює вдома, а підпільних салонів краси немає. Багато хто навіть відмовлявся від побачень в Zoom або Skype через те, що не стрижений.

Оскільки зустрічатися і подорожувати було непросто, то всі побачення і вечірки перейшли в онлайн-формат. Замість вечірки в Києві і Німеччини в ресторані з'явилися вечори знайомств Zoom на сотню осіб. Навіть міжнародну конференцію зі шлюбного бізнесу, яка до пандемії відбувалася в Нью Йорку, провели онлайн. Спочатку в Zoom виступили спікери, а потім всі розійшлися по кімнатах.

І влітку 2021 року здається, що ось-ось — і все, але це ще не кінець. Всесвітня організація охорони здоров'я вже передбачила нові проблеми від індійської мутації вірусу, яка прийде з Росії.

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