Що таке мікроекспресія, та як вона допоможе зрозуміти ставлення оточуючих до вас

Іноді дуже хочеться знати, що ж про вас думають інші люди. Зазирнути їм в голову і прочитати думки. Бути 100% певними, чи можна довіряти тій, чи іншій людині. Відомий автор каже, що це майже можливо.

Думаєте, ми говоримо про фантастику? Ні, ми про увагу до деталей і людську експресію. Чи помічали ви колись, навіть за собою, як змінюються постава і риси обличчя, коли ми про щось задумались, або коли впевнені, що нас ніхто не бачить.

Відомий американський автор літератури про психологію Robert Greene вважає, що саме в ці хвилини можна побачити справжнє єство людини, вихватити її реальні емоції. Пам’ятаєте, як в дитинстві, батьки було смикали нас, аби ми посміхнулись, чи перестали супитись. Певно ж ви чули фразу "Обличчя простіше", зазвичай, після неї обличчя стає ще "цікавішим".

Так от, автор наголошує, що саме в такі моменти з людини спадає маска фальші і якщо навчитися вихоплювати їх, то можна легко виокремити поведінкову правду від брехні.

"Ваше завдання, от, наприклад, коли ви підходите до когось збоку так, що людина вас не бачить і підходячи окликаєте її фразою: "Хей, привіт!".

Саме в момент, в ту секунду, коли людина повертається до вас, з’являється саме те вираження обличчя, яке демонструє її справжнє ставлення до вас. Ви розумієте, що піймали та помітили мікроекспресію справжнього ставлення цієї людини до вас, і починаєте це помічати. Візуально можна придушити цю секундну, природну та істинну "слабкість" фразою на кшталт "О, привіт!" і підкреслити її посмішкою, але ж краплина зневаги стосовно вас в очах людини, вже не залишиться непомічною вами. І після цієї скороминучої емоції, надягається маска, ви можете продовжувати розмову з цією людиною і вона буде дивиться на вас, а от її ноги, наприклад, будуть розвернуті в інший, ніж до вас, бік. Це означає, що ви їй нецікаві та порядком набридли.

Це саме ті сигнали, які ви, зазвичай ігноруєте і не звертаєте на них жодної уваги. Навіть сама постава людини може знову і знову розповідати нам усе про її рівень впевненості, вимушеність та фальшивість її посмішки. Якщо ви зможете опанувати технікою розпізнання брехні та фальші, перед вами відкриється абсолютно інший світ стосунків. Адже ви зможете легко впізнати справжню і щиру посмішку, тим паче якщо ми говоримо про романтичну сферу стосунків."

Такі техніки розпізнання мікроекспресій та фізіогномістики легко допоможуть вам емоційно орієнтуватись серед близьких та знайомих. Адже воно працює у всіх сферах життя і чим скоріш ви збагнете справжні мотиви людини що до вас, можливо жити легше не стане, але впевненіше – точно!

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