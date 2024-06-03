Мова тіла: хочете привернути увагу людини — просто торкніться свого волосся

Вам теж інколи здається, що є люди, красиві чи ні — неважливо, які притягують до себе увагу інших. Кожен їхній рух, погляд, інтонація зачаровують всіх, хто поруч. Можна подумати, що це магія, але ні! Це природне або вивчене розуміння свого тіла і себе.

Кожен може бути привабливим і сексуальним. Це те, що йде зсередини нас — енергетика впевненості, мужності чи жіночності. Все це треба ненав’язливо і правильно демонструвати. Для когось таке вміння вроджене, але цьому можна навчитись. Головне - бажання самопізнання і самовдосконалення.

Якщо ви повторюєте собі, що не можете чогось, не варті чогось, не красиві як хтось, не заслуговуєте на щось, негайно зупиніться! Так точно нічого не вийде. Не треба саморуйнації, а треба старанність, щоб загасити свого внутрішнього критика і віднайти в собі вогник здорового егоїзму і віри в себе.

Наступного разу, коли вам треба буде привертати до себе увагу оточення або конкретної симпатичної вам людини, просто торкніться і пограйтеся зі своїм волоссям. Про це, у своєму відео розповідає психологиня Valerie Villar. Отже, все, що вам треба зробити — торкнутися волосся, можливо поправити його і це притягне погляд людини саме до вас.

Навіщо так робити:

По-перше, ви вивільняєте феромони не тільки з волосся, а й зі своєї шиї. Простий секрет — якщо людина не перебуває від вас за кілометр, це спрацює, а якщо ця людина також зацікавлена в вас, то вся її увага буде прикута до вас і вона точно запам'ятає ваш аромат.

По-друге, торкаючись волосся ви, скоріш за все, продемонструєте людині зап’ястя, а це ще краще, адже в цій частині нашого тіла ще більше феромонів, ніж на шиї. До речі, багато людей вважають руки та зап'ясток надзвичайно сексуальною частиною тіла.

По-третє, вишенькою на торті стане те, що ви маєте робити все це повільно, розтягуючи момент. Це додасть йому якоїсь містичності та ніби зупинить час.

Певно ж ви помічали як у фільмах, коли сексуальні головні герої поправляють зачіску все ніби дещо сповільнюється. Ви дивитесь через екран і затамовуєте подих. Навіть якщо це не ваш улюблений актор чи актриса, в цю секунду людина стає надзвичайно привабливою. А тепер уявіть людину, до якої маєте потяг, коли вона так робить — руки, очі, волосся що спадає. Зачаровує, правда?

Вам треба зрозуміти, що ви маєте такий самий вигляд і вміло цим користуватись. Якщо ви не впевнені, що вийде еротично, попрактикуйтеся навпроти дзеркала і віднайдіть свої “фартові” та виграшні ракурси.

Це правда, відверта сексуальність притаманна не кожному, але кожен може стати привабливим, варто лиш цьому навчитись.

До речі, ми писале про те, “Як дізнатися, що до вас відчуває людина”

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