Мова тіла: психологиня розповіла, як зрозуміти, що ви не подобаєтесь людині

Ми не завжди звертаємо увагу на мову тіла співрозмовника, хоча інколи, дії "говорять" значно більше, ніж слова людини. Сьогодні ми поділимось з вами інформацією, на що варто звернути увагу під час спілкування з людиною.

Ми далеко не завжди контролюємо свою мову тіла і для людей, що знаються на фізіономістиці, ми ніби розкрита книга. Звичка та жести можуть легко видати наші справжні наміри та бажання, варто лише звернути на них увагу.

Це як зазирнути за куліси слів людини, подивитись, що насправді нею керує. У своєму відео психологиня Valerie Villar розповідає і наочно показує, на що треба звернути увагу під час розмови з людиною, аби зрозуміти, що ви їй не подобаєтесь.

Погодьтесь, розуміючи справжні мотиви поведінки співрозмовника, можна було б уникнути багатьох неприємних, або сумних ситуацій. Знати заздалегідь, чи можна розраховувати на людину, чи вона водить вас навколо пальця.

Отже, на які сигнали тіла варто звернути увагу, аби зрозуміти ставлення співрозмовника до вас:

їхнє обличчя опускається, коли вони вас бачать;

у розмові з вами вони підтискають губи;

вони хмурять одну сторону носа;

вони ніколи не повертаються до вас обличчям повністю під час розмови, завжди дивляться ніби збоку

вони закривають очі та труть перенісся, коли ви щось пропонуєте;

поруч з вами вони агресивно або дратівливо постукують ногою;

в агресивній формі стискають підборіддя;

Ви скажете, що такі дії людина може зробити ненароком і це нічого не означає, але насправді означає! Саме неконтрольованість таких дій видає реальне ставлення людини, а можливо і її наміри щодо вас. Помітивши ці «червоні прапорці», не обов’язково зупиняти розмову і поривати будь-які контакти, але варто бути обережним, адже тепер, ви будете знати більше і зможете керувати ситуацією на власну користь.

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