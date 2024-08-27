Мова тіла: як поводитися з людиною, яка вам грубіянить

На жаль, неможливо завжди уникати грубих людей, але якщо вам така трапилася на шляху, ви можете легко від неї захиститися.

Психологиня villarvalerie розповіла своїм підписникам, як краще поводитися з людиною, яка вам грубить. Спілкування з такими людьми може бути досить стресовим, але правильний підхід допоможе вам зберегти спокій та вирішити конфліктну ситуацію.

Під час розмови продовжуйте дивитися на підборіддя людини. Це збентежить її. Вона замовкне, закінчивши діалог.

Не дозволяйте емоціям охопити вас. Намагайтеся зберегти спокій, щоб мати можливість краще контролювати ситуацію.

Пам'ятайте, грубість — відображення особистих проблем або стресу іншої людини.

Висловлюйте свої почуття та реакцію саме на поведінку, а не на особистість людини. Наприклад, замість "Ви завжди такі грубі", скажіть "Мені не подобається те, як ви зі мною говорите зараз".

Встановіть межі. Чітко та спокійно скажіть про те, що таке спілкування неприпустиме для вас.

Не піддавайтеся на провокації. Уникайте суперечки та не намагайтеся відповісти грубістю на грубість. Це може лише погіршити ситуацію.

Якщо вам потрібно відповідати, робіть це ввічливо, але чітко. Наприклад: "Я вважаю за краще, щоб ми розв'язували це питання спокійно".

Якщо ситуація набирає обертів і виходить з-під контролю, не бійтеся звернутися по допомогу до тих, хто поруч.

Якщо ситуація загрожує вашій безпеці або ваш психічний комфорт під загрозою, буде корисно відсторонитися або припинити спілкування з конкретною людиною.

Застосування цих порад може допомогти зменшити напругу та покращити комунікацію, навіть у складних ситуаціях.

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