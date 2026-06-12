тиха дружба / © Credits

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Саме такий вигляд має «тиха дружба» — концепція, яка прийшла з дитячої психології, але несподівано стала дорослим стилем життя. І, як пише видання Real Simple, сьогодні ця форма дружби переживає свій тихий ренесанс.

Термін «тиха дружба» спочатку описував поведінку дітей: вони граються поруч, але не обов’язково разом. Кожен у своєму світі, у своїй грі, проте у безпечній близькості.

У дорослому житті це трансформується у дуже просту, але майже революційну ідею: бути з кимось поруч без обов’язкової взаємодії.

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Психотерапевтка Гіларі Пілотто пояснює, що це може мати вигляд вечора у кав’ярні з ноутбуками, читання біля басейну чи навіть паралельного «дорослого життя», коли одна людина працює, інша складає білизну — і це однаково спільний час.

Клінічна психологиня Крісті Феррарі додає, що суть не в активності, а у присутності. І саме ця форма взаємодії сьогодні звучить особливо актуально у світі, де соціальна взаємодія часто асоціюється з перевантаженням і втомою.

Чому нас тягне до «тихої дружби»

Нервова система заспокоюється поруч із кимось . Одна з ключових причин популярності «тихої дружби» — корегуляція — процес, коли емоційний стан іншої людини буквально впливає на наш. Коли ви поруч зі спокійною людиною, яка займається чимось приємним, організм «зчитує» ці сигнали. Рівень стресу може знижуватися, а відчуття тривоги розчинятися. Це пов’язано, зокрема, зі зниженням рівня кортизолу, гормону стресу. Інакше кажучи, іноді найкраща підтримка — це не слова, а чиясь тиха присутність.

Дружба без соціального «перформансу» . У багатьох соціальних ситуаціях ми несвідомо «граємо роль», наприклад, підтримуємо розмову, реагуємо чи маємо «достатньо залучений» вигляд. «Тиха дружба» знімає цю необхідність. Ви можете бути собою, не «цікавою версією себе», не «завжди веселим другом», а просто людиною, яка існує поруч із іншою людиною. Без тиску постійної взаємодії.

Відчуття: «мене достатньо». Є щось дуже заспокійливе у дружбі, де мовчання не потребує пояснень. Такі стосунки ніби без слів кажуть, що вам не потрібно нічого доводити, щоб бути тут. Це дуже важливо у світі, де багато ролей та очікувань.

Соціальна батарейка без перевантаження . Для інтровертів «тиха дружба» — спосіб залишатися у контакті та не виснажуватися, мов м’який режим соціальності, коли ви разом, але без постійного потоку розмов. Після насиченого дня, подій чи великого натовпу така форма спілкування працює як емоційне відновлення.

Дружба, яка вже витримала час. Особливо добре «тиха дружба» працює у давніх стосунках. Коли ви вже знаєте історії одне одного, пережили складні періоди та не потребуєте «доповнювати» тишу словами, достатньо просто бути поруч.

Однак, попри всю ніжність цієї концепції, експерти наголошують, що «тиха дружба» не замінює глибокого спілкування. Іноді дружбі потрібні розмови, вразливість і чесність, інакше вона може залишитися лише на поверхні — комфортною, але не глибокою. Також важливо, щоб у двох людей збігалися очікування, бо для когось тиша — це затишок, а для когось — відчуття дистанції.

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