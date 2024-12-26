Не кажи "так": чому варто остерігатися чоловіка, який освідчується на першому побаченні

Чоловіки, які на перших побаченнях здаються надмірно "солодкими" чи ідеальними, можуть у майбутньому виявитися агресорами у стосунках.

Такий тип поведінки варто розпізнати ще на ранніх етапах, щоб уникнути розчарувань або, що гірше, токсичних відносин. Психологиня Людмила Чернова пояснила, чому слід бути обачними з чоловіками, які вже на першому побаченні демонструють надмірний ентузіазм та пропонують шлюб чи інші серйозні кроки.

Занадто гарно, щоб бути правдою

Чоловік, який вже на першому побаченні:

висловлює бажання одружитися;

сипле неймовірними компліментами, підносячи вас до небес;

прагне познайомитися з вашими друзями чи родиною;

малює красиві картини вашого спільного майбутнього;

говорить про бажання мати з вами дітей — може бути зовсім не тим, за кого себе видає.

На перший погляд здається, що це мрія: чоловік настільки впевнений у вас, що готовий будувати серйозні стосунки з перших хвилин знайомства. Однак за такою поведінкою часто ховається маніпулятор або навіть домашній тиран. Його головна мета — якомога швидше прив'язати вас до себе.

Ідеальний чоловік чи майстер маніпуляцій

На початку таких стосунків чоловік:

вражає своєю увагою до деталей;

вгадує ваші бажання;

дарує квіти, подарунки, сувеніри;

легко завойовує симпатію ваших друзів і родичів.

Він має вигляд ідеального партнера, який перевершує всі ваші очікування. Такий чоловік з'являється у вашому житті як герой романтичного фільму, який знає, чого ви хочете, навіть до того, як ви самі це усвідомите, зазначає Людмила Чернова.

Проте, як тільки ви потрапите у "пастку" цих стосунків, ситуація може різко змінитися. Ейфорія першого періоду стосунків поступається місцем розчаруванню: чоловік починає знецінювати вас, принижувати та поступово контролювати кожен аспект вашого життя.

Як розпізнати небезпеку

Якщо на вашому горизонті з'явився надмірно ідеальний чоловік, задумайтеся, чи не занадто швидко розвиваються події. Надмірна увага, швидкі зізнання у коханні, обіцянки ідеального життя — усе це має викликати у вас настороженість, підкреслює психологиня.

Щоб уникнути подібних ситуацій, важливо:

Дати собі час краще пізнати людину.

Звертати увагу на його поведінку не лише щодо вас, але й щодо інших людей.

Не поспішати з прийняттям серйозних рішень.

Довіряти своїм відчуттям: якщо щось викликає дискомфорт або насторожує, краще зробити паузу.

Кохання не має бути спринтом. Якщо чоловік справді серйозно налаштований, він поважатиме ваш темп і надасть вам час, щоб прийняти правильне рішення.

Пам'ятайте, стосунки будуються на довірі, взаємоповазі та поступовому зближенні. Надмірна ідеальність на перших етапах може бути лише ілюзією, яка приховує зовсім інші наміри. Тож будьте обережними, приймаючи важливі рішення та не бійтеся прислухатися до своїх почуттів.

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