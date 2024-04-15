Не кажіть банальностей: експерти розповіли, як втішити скорботну чи хвору людину

Кожен дає раду з життєвими труднощами по-різному, важливо поважати це й знаходити правильний баланс, пропонуючи підтримку і водночас надаючи простір, необхідне зцілення.

Незалежно від того, чи переживає ваш друг або член сім'ї втрату близької людини або емоційну кризу, ви можете щиро допомагати людям, яких любите, коли вони вас найбільше потребують.

Експерти розповіли Womans world про дієві способи виявити підтримку у скрутні часи.

Слухайте

Коли друг чи кохана людина сумує, це те, чого ви можете боятися і не знати, як до неї підійти. Іноді ми уникаємо людей, які перебувають у скорботі, тому що не знаємо, що сказати, говорить Кетрін Годж, ліцензована консультантка із психічного здоров'я. Цей страх зрозумілий, і нам не слід докоряти собі, якщо це наша перша реакція.

Скорбота — це процес, і коли ми визнаємо чужий біль, а не намагаємося його полегшити, скорботні відчувають підтримку, стверджує Годж. Нехай людина, яка пережила втрату говорить, не перебивайте її, не варто ділитися з нею тим часом своєю історією втрати. Коли ви кажете про те, що пережили, це не допомагає, тому що це відволікає увагу від них. Натомість просто слухайте.

Утримайтеся від банальностей

Хоча, як правило, це говориться з добрими намірами, такі банальності, як «він у кращому місці» або «час лікує всі рани», можуть здатися знецінювальними або навіть образливими, каже Годж. Натомість розгляньте можливість запропонувати практичну допомогу, надавши кілька варіантів: «я можу посидіти з твоїми дітьми» або «я принесу тобі продуктів», «приготую щось». У моменти гострої скорботи люди часто не знають, що їм потрібно, тому пропозиція різних варіантів може бути корисною.

Продовжуйте з'являтися

Можливо, найбільший подарунок, який ви можете зробити хворій другові чи коханій людині, — це дар вашої присутності, каже Алан Д. Вулфелт, доктор філософії, консультант з горя. Якщо ви живете поблизу, відвідайте друга в лікарні чи вдома – не один раз, а протягом усього періоду хвороби. Пограйте в карти або «Монополію», посидіть та поспостерігайте, як іде дощ. Ваша проста присутність скаже: «Я готовий пройти з тобою цей важкий шлях, хоч би що трапилося».

Немає можливості відвідати? За словами доктора Вулфелта, не можна недооцінювати силу написання повідомлення чи дзвінка. Скажіть друзям, скільки вони для вас означають, або згадайте про веселі моменти, які ви пережили разом.

Дізнайтеся все про хворобу

Люди можуть упоратися з тим, що вони знають, але не можуть упоратися з тим, чого не знають, каже доктор Вулфелт. Ви будете краще підготовлені, щоб допомогти своєму другові або коханій людині, якщо дізнаєтеся про їхню хворобу та методи її лікування. Так ви станете більш тямучим слухачем, коли ваш друг чи кохана людина захоче поговорити.

Не втрачайте їх з уваги

Люди, які переживають важкий період в особистому житті, наприклад, розлучення, кажуть, що хочуть від друзів та близьких, щоб ми продовжували запрошувати їх у наше життя, каже Емі Везерлі, експертка із дружби.

Їм потрібно знати, що їх, як і раніше, хочуть бачити, особливо коли вони почуваються відкинутими, наприклад, після розпаду взаємин або під час, наприклад, звільнення.

Не вимагайте занадто багато

Коли ми переживаємо емоційні труднощі, ми часто замикаємось у собі, зазначає Везерлі. Тому не варто ображатись, якщо людина у складному становищі не йде на контакт або довго не відповідає на повідомлення чи дзвінки. Вам достатньо написати: "Гей, я хочу, щоб ти знав, що я люблю тебе, і тобі не потрібно на це відповідати".

Просте визнання того, що ви не покладаєте на них жодних очікувань, на вагу золота, каже Везерлі.

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