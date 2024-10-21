Небажаний флірт: як поводитися, якщо до вашого чоловіка залицяється інша

Коли до вашого партнера залицяється хтось інший, це може викликати почуття ревнощів, незадоволеності та тривоги.

Психологиня Людмила Чернова поділилася порадами, як адекватно реагувати на цю ситуацію, зберігши водночас здорові стосунки та власну гідність.

Перш ніж вдаватися до будь-яких дій, важливо зрозуміти власні емоції. Ревнощі, тривога та навіть гнів — це нормальна реакція. Важливо усвідомити, що ці почуття можуть вплинути на вашу поведінку. Дайте собі час обміркувати власні емоції, а не реагувати на них миттєво зопалу.

Що робити в такій ситуації

Зробити вдих-видих і спокійно включити мозок; Зрозуміти, хто кого "клеїть"; Повільно та спокійно підійти до них; Усміхнутися кожному та подивитися в очі (для жінки варто з презирством підняти брови); Обійняти другу половинку та достатньо голосно сказати про ваші спільні плани на вечір; Посміхнувшись, сказати, що у вас справи, та піти.

Але, якщо є можливість, тихо шепніть на вушко:

чоловікові: "вдома поговоримо"

жінці: "це некрасиво та ти маєш непривабливий/жалюгідний вигляд"

Згодом обовʼязково обговоріть цю ситуацію. Відкритий та чесний діалог — ключ до здорових стосунків. Важливо не звинувачувати, а поділитися своїми переживаннями:

Використовуйте "Я-повідомлення": замість "Ти маєш багато знайомств", скажіть "Я відчуваю невпевненість, коли бачу, як до тебе залицяються інші".

Слухайте: дайте можливість партнеру висловити свою думку — чи звертає він увагу на ці залицяння та яке його ставлення до цього.

Якщо ситуація стає надто напруженою, можливо, варто обговорити "кордони" у ваших стосунках. Спільно з партнером визначте, що є прийнятним, а що — ні:

Які поведінкові прояви ви вважаєте неприйнятними

Як ви можете підтримувати одне одного для зміцнення вашого зв'язку

Попри зовнішні обставини, важливо зберігати впевненість у собі. Відповідь на небажаний флірт може бути проявом вашої сили. Пам’ятайте — ви заслуговуєте на повагу та вірність, а ваші стосунки мають свою цінність, тож важливо їх берегти.

Небажаний флірт може бути важким випробуванням, але це не кінець світу. Важливо бути відкритими, чесними та зосередженими на власних емоціях. Діалог з партнером і розуміння власних почуттів можуть допомогти подолати цю ситуацію та зміцнити ваші стосунки. Врешті-решт, ваша любов заслуговує на повагу та увагу, тож будьте готові захищати те, що маєте.

Читайте також: