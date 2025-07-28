Небезпечно нав’язливий колишній: 3 тривожні дзвіночки, на які необхідно звернути увагу / © Credits

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Особливо тривожно, коли така поведінка проявляється після розриву стосунків. У такому випадку ми маємо справу не просто з емоційною людиною, яка не може пережити розставання, а з нав’язливим експартнером, чия поведінка може загрожувати психологічному та навіть фізичному здоровʼю.

Видання Psychology Today у своїй статті виділяють три основні етапи, за якими розвивається нав’язлива та потенційно небезпечна поведінка колишнього. Ми проаналізували матеріал і розповідаємо вам про те, як розпізнати загрозу вчасно та що робити, якщо вона наближається.

Етап 1: надмірна захопленість від самого початку

У перші тижні стосунків така поведінка може здатися компліментом, адже партнер надмірно зацікавлений, часто телефонує, засипає подарунками, уже після кількох побачень говорить про «долю», «душевну спорідненість», «одруження» чи «спільне життя». Проте ця раптова глибина емоцій не завжди щирість. Часто це проєкція власної фантазії, у якій інша людина має відігравати певну роль, а саме ідеальної дружини, вірного партнера чи навіть об’єкта поклоніння.

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Червоні прапорці:

швидке емоційне зближення без реального знайомства;

небажання давати вам простір (час для себе, друзів або роботи);

інтенсивна романтика з ознаками контролю.

Етап 2: спроби контролювати кожен ваш крок

Якщо стосунки продовжуються, починається фаза домінування. Колишній чи колишня стають все недовірливішими, починають нав’язувати свою присутність: постійні дзвінки, повідомлення, ревнощі до колег, подруг, навіть хобі. Вони поступово ізолюють вас від оточення, ставлять під сумнів кожне ваше рішення, вдаються до емоційного шантажу.

Зверніть увагу:

спроби контролювати зовнішність, стиль одягу, коло спілкування;

ревнощі до будь-яких занять, окрім спільного часу;

негативне ставлення до ваших успіхів чи незалежності.

Етап 3: агресія — небезпечна фаза після розриву

Найнебезпечніший етап — після того, як ви вирішуєте припинити контакт. Нав’язливий екс може реагувати на це як на загрозу існуванню та починає діяти агресивно. Це можуть бути маніпуляції, наприклад, «Я накладу на себе руки, якщо ти не повернешся», публічні погрози, переслідування, телефонні дзвінки на роботу, друзям або навіть несподівані візити.

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Можливі прояви:

шантаж, погрози, порушення приватного простору;

постійна присутність у соцмережах, під вигаданими акаунтами;

спроби вплинути через знайомих, родичів, дітей.

У важких випадках ситуація може призвести до домашнього насильства або сталкінгу, що в Україні визнано кримінальним злочином (ст. 182-1 ККУ). За статистикою, близько 1 з 5 таких випадків відбувається після тривалих токсичних стосунків і є кульмінацією патологічної одержимості колишнього партнера.

Психологічний портрет

Психологи виділяють два найпоширеніші типи:

Імпульсивний, агресивний тип має історію насильства, часто вживає алкоголь або наркотики, раніше проявляв деструктивну поведінку. Часто вважає партнера «власністю» та не визнає його права на самостійні рішення. Нарцисичний, інфантильний тип може ніколи не бити, але завжди емоційно шантажує. Його любов умовна, «якщо ти мене любиш, робитимеш усе, як я хочу». Вважає, що життя без партнера не має сенсу, а розрив сприймає як особисту трагедію чи зраду.

Як правильно діяти

Плануйте вихід. Поговоріть із другом або психотерапевтом. Не залишайте ситуацію на самоплив.

Не контактуйте напряму. Уникайте дзвінків, повідомлень, навіть «просто поговорити».

Зберігайте докази. Скриншоти повідомлень, дзвінків, листування можуть стати у пригоді.

Подайте заяву до поліції, якщо ви почуваєтесь у небезпеці. В Україні існують механізми захисту: обмежувальний припис, заборона наближатися тощо.

Зверніться по допомогу до гарячої лінії для жертв домашнього насильства чи до Центру підтримки постраждалих.

Любов — це свобода, підтримка та взаємоповага. Якщо після стосунків колишній намагається контролювати ваше життя, маніпулює чи залякує, не ігноруйте сигнали. Нав’язлива любов — не про турботу, Це ознака небезпеки, яка потребує рішучих дій. Пам’ятайте, ви маєте право на безпечне життя та спокій.

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