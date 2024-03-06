Незабутній комплімент: які сказати влучні слова

Щодня ми чуємо безліч компліментів: «ти красива, «ти весела», «ти чудова», «ти добра», «ти розумна» це все, звичайно, приємно чути, але як зробити їх незабутніми? Відомо, є кілька секретів, які можуть зробити ваші слова особливими.

Як компліменти зробити унікальними та незабутніми, розповіла психологиня Франческа Тігінеан у своєму Instagram

Конкретність

Зробіть комплімент особистим і конкретним.

Сама психологиня розказує, що їй нещодавно зробили нестандартний комплімент: "У тебе такий унікальний голос який виділяється серед усіх інших голосів, і коли ти говориш або вітаєшся, я просто отримую від цього заряд енергії". Для Франчески це було так приємно чути. І вона це запамʼятала, тому що ніколи раніше їй не говорили щось подібне. Це настільки унікально, настільки конкретно і через це здається настільки автентичним.

Вступ

Додайте вступ до компліменту, який підсилить його значення.

Наприклад: "я, зазвичай, не коментую", "я, зазвичай, не кажу подібні речі", "зазвичай, я не роблю компліментів", "я, зазвичай, не кажу подібні речі незнайомцям, але я справді мусив сказати вам, що мені подобається ваше волосся".

Образа

Це може здатися трохи дивним, але щоб зробити комплімент більш потужним, додайте легку образу на початку. Це зробить ваші слова справжніми та вражаючими. Наприклад: "знаєш, ти іноді можеш мене розлютити, але ти все одно найрозумніша людина, яку я знаю". Або щось на кшталт: "ти найупертіша і найкрасивіша людина, яку я знаю". Це поєднання гарячого та холодного або як образа та комплімент робить слова справді справжніми та потужними.

Здійснюючи ці поради, ви зможете зробити свої компліменти незабутніми та вражаючими. Пам'ятайте, що навіть маленькі слова можуть мати велике значення для інших.

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