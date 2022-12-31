Ні, заміж не збираюся: як не збожеволіти за новорічним столом із родичами

Ми всі любимо наших родичів, але святкові посиденьки можуть бути за загальним визнанням напруженими. Якщо ваша сім'я зводить вас з розуму, не поспішайте відмовлятися від запрошення, пославшись на вигаданий привід, експерти підготували для вас цінні поради та рекомендації щодо спілкування з родичами за святковим столом.

Взаємини із родичами, навіть палко любими, не завжди бувають простими. Тим більше зараз, коли у всіх і так дуже розхитані нерви. Як поводитися за спільним святковим столом, щоб не нашкодити своєму психічному здоров'ю і не засмутити оточення, Womans World запитав експертів. Троє з них назвали шість простих способів заспокоїти розхитані нерви і стати цими днями ближчими до тих, хто вам дорогий.

Просто зізнайтеся собі у своєму страху

На сімейному гулянні легко відчути поєднання сорому та страху. Нам часто стає соромно, наприклад, якщо родич запитує про наше особисте життя. Це призводить до страху, що нас не приймуть. Але просте визнання того, що сімейні зустрічі можуть бути лячними, — це початок звільнення від стресу.

Заспокойтеся за 18 секунд

Перш ніж вирушити в потенційно бурхливе море сімейних зборів, витратьте 18 секунд на те, щоб заспокоїтися. Зробіть глибокий вдих, повторюючи: "Мій намір бути терплячим". Ваша психіка почує ваш сигнал і, можливо, вам вдасться спокійно всоте пояснити бабусі, що випічку ви не їсте вже п'ять років, а неодружені не тому, що занадто худорляві.

Поспостерігайте за тим, що відбувається, збоку

Фото: www.credits

Спостерігайте за моделями поведінки вашої родини. Запитайте себе, що роблять її члени, коли відчувають стрес, наприклад, брат виходить із кімнати, мама кладе більше їжі на тарілку. Спостереження заспокоює ваше тіло і пробуджує частину вашого мозку, що відповідає за вирішення проблем.

Дозвольте собі встановлювати межі

Фото: Credits

Мати здорові межі просто означає бути чесним з іншими та говорити про свої потреби. Наприклад, якщо ви не хочете вести суперечливі розмови, будь ласка, скажіть родичам, що у вас немає емоційної спроможності обговорювати якусь конкретну тему. Повага чужих кордонів та забезпечення того, щоб вони поважали ваші, — це основа міцних взаємин.

Уточніть свої потреби

Кордони не працюють, коли вони екстремальні: або надто тонкі, або надто товсті. Щоб знайти цю золоту середину, просто будьте конкретними. Один з експертів навів приклад своєї клієнтки, яка схудла на 40 фунтів і не хоче говорити про свою вагу. Перед Різдвом вона надіслала своїй сім'ї електронного листа, подякувавши їм за підтримку і давши зрозуміти, що, хоча вона не хоче обговорювати вагу, є багато інших тем, на які вона з радістю поспілкується. Ця межа – не стіна, а запрошення поділитися своїм світом.

Зміцнюйте зв'язки разом

Ми спільно створюємо всі наші стосунки. Тому, якщо родич продовжує діставати вас недоречними з вашого погляду запитаннями та зауваженнями, подумайте про те, щоб сказати йому: "Я знаю, що ти мене любиш, але ми повинні разом з'ясувати, чому ти запитуєш мене про те, що змушує мене відчувати, що я недостатньо гарна". Щойно ви кажете: "Ми повинні змінити це", ви дієте як команда, щоб стати ближчими — саме в цьому суть свят.

Читайте також: