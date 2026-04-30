Чому люди не вимикають звук на телефоні у транспорті

У публічному транспорті дедалі частіше з’являється явище, яке вже отримало неформальні назви на кшталт «пасажири без навушників» — люди, які голосно слухають контент без навушників. У деяких країнах це навіть стало предметом офіційних правил і штрафів, наприклад, штрафи за таку поведінку можуть сягати значних сум, а транспортні компанії закликають до «малих актів усвідомленості». Але чому це взагалі відбувається та чому нас це так зачіпає, розповіло видання RTÉ

Сьогодні це описують як частину «шумоого довколшнього пеклаl» — середовища, де кожен змушений чути чужий цифровий шум. Попри те, що більшість людей вважає це неприйнятним, явище стає дедалі помітніши і це створює дивний соціальний парадокс: якщо це так всіх дратує, чому воно продовжує існувати.

Соціальні норми

Це можна пояснити через поняття соціальних норм — неписаних правил поведінки. Ми зазвичай не отримуємо їх у вигляді інструкцій, проте інтуїтивно їх знаємо та очікуємо, що інші теж їх дотримуються.

Наприклад, існує базова норма взаємності, якщо хтось робить щось для нас, ми відчуваємо внутрішнє «я маю відповісти тим самим». Але є й ширші норми — ввічливість, повага до простору інших і тиша у публічних місцях.

Саме тому, коли хтось порушує ці очікування, це викликає сильну реакцію, чому ця людина поводиться так, ніби це нормально.

Порушення правил

Проблема у тому, що більшість людей очікує, що у публічному просторі звук має бути персональним, а не загальним. Але коли хтось це порушує, інші відчувають дискомфорт, однак часто не втручаються, бо конфронтація сама по собі порушує іншу норму — не створювати конфлікт. І виникає замкнуте коло, всі незадоволені, але ніхто не реагує.

Чому люди так роблять

Виділяють кілька можливих причин:

Нерозуміння порушення норми. Людина може просто не сприймати це як проблему, особливо якщо бачить, що інші теж так роблять. Зміна уявлення про «публічність». Після пандемії COVID соціальні межі між «приватним» і «публічним» стали менш чіткими. Звичка до постійного контенту. Телефон став продовженням особистого простору, а звук частиною цього. Відсутність навушників як «норма за замовчуванням». Сучасні телефони часто продаються без навушників і це може впливати на поведінку.

Зміни норм

Цікаво, що соціальні норми не є сталими. Якщо люди бачать певну поведінку достатньо часто вона починає здаватися «звичною», навіть якщо раніше була неприйнятною та поступово змінює уявлення про норму.

Тобто норма — це не закон, а те, що більшість людей вважає нормальним прямо зараз.

Навіть якщо нас щось дратує, ми часто мовчимо. Причина проста, бо сказати щось незнайомцю — соціальний ризик, це може бути незручно чи конфліктно, тому ми обираємо терпіння чи навушники.

Поведінка у публічному транспорті — не лише виховання, а й те, як змінюються соціальні правила, які ми зазвичай навіть не помічаємо. Те, що ще вчора здавалося очевидним порушенням етикету, сьогодні може поступово ставати «новою нормою» просто тому, що ми бачимо це частіше та рідше реагуємо.

І, можливо, головне питання тут не «чому вони так роблять?», а як саме ми домовляємося про спільний простір у світі.

