П’ять мов кохання: як зрозуміти себе та свого партнера / © Credits

Видання Cleveland Clinic розповіло, що саме розуміння «мови кохання» може стати ключем до гармонійних стосунків. Дізнайтеся, які п’ять способів показувати любов допоможуть зробити ваші відносини міцнішими та щасливішими.

У світі стосунків ми часто плутаємося, здається, що робимо все правильно, але партнер відчуває себе недостатньо коханим. Причина проста, ми говоримо різними «мовами кохання». Цей термін придумав американський психолог Ґері Чепмен у 1992 році. Його дослідження показали, що існує п’ять основних способів висловлювати та відчувати любов:

Слова підтримки Вчинки любові Якісний час Отримання подарунків Фізичний дотик

У кожного з нас є своя основна мова кохання, і саме вона робить стосунки повноцінними. Якщо не розуміти цього, навіть найщиріші наміри можуть залишитися непоміченими.

П’ять мов кохання

Слова підтримки. Ця мова кохання базується на словах, усних і письмових. Люди, які нею користуються, цінують компліменти, повідомлення «Я люблю тебе», листівки, нотатки чи спільні спогади через фото та відео. Словами ми зміцнюємо зв’язок і нагадуємо один одному, що ми важливі. Вчинки любові. Любов через дії — це коли ви підтримуєте партнера практично, наприклад, робите справи, які йому важко чи неприємно, як от готуєте сніданок, приносите каву чи допомагаєте з дрібними завданнями. Любов — це дієслово. Навіть маленький щоденний вчинок може стати проявом глибокої турботи. Якісний час. Ця мова кохання про увагу та спільні моменти. Важливо не просто бути разом, а проводити час усвідомлено, наприклад, прогулюватися, дивитися фільм, планувати побачення чи нові хобі. Відкладіть телефони, слухайте одне одного та будьте присутніми. Отримання подарунків. Це не про гроші, а про увагу. Подарунок може бути будь-яким, наприклад, улюблений смаколик, листівка, плейлист із піснями, які нагадують про вас, або невеликий сюрприз «просто так». Головне — сказати: «Я бачу тебе та думаю про тебе». Фізичний дотик. Ця мова кохання включає обійми, поцілунки, тримання за руку та інтимність. Для тих, хто звик висловлювати любов словами, фізичний контакт може вимагати трохи зусиль, але навіть невеликі дотики щодня зміцнюють емоційний зв’язок.

Важливість розуміння власної мови кохання

Розуміння мов кохання допомагає:

будувати довіру;

розвивати емпатію;

робити спілкування змістовнішим;

підвищувати рівень близькості;

усвідомлювати власні потреби та бажання.

Мови кохання — не тільки для романтичних стосунків. Друзі, родина, колеги теж хочуть відчувати турботу та увагу.

Кожні стосунки — це робота та взаємне розуміння. Коли ви визначите, якою мовою любить партнер і якою користуєтеся ви, можна уникнути багатьох непорозумінь. Маленькі дії, слова чи подарунки можуть стати потужним засобом підтримки та прояву турботи. Врешті-решт, любов — це не лише про почуття, а й про те, як ми їх показуємо.